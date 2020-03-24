{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Перенос Олимпиады в Японии

Винер-Усманова: проведение Игр в Токио в нынешней обстановке было неприемлемо

Во вторник Международный олимпийский комитет объявил о переносе соревнований на 2021 год
Президент Федерации художественной гимнастики России Ирина Винер-Усманова Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Президент Федерации художественной гимнастики России Ирина Винер-Усманова
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Проведение Олимпиады в Токио в условиях пандемии коронавируса было неприемлемо. Таким мнением с ТАСС поделилась президент Федерации художественной гимнастики России, главный тренер сборной Ирина Винер-Усманова.

Игры в Токио должны были пройти в период с 24 июля по 9 августа. Во вторник Международный олимпийский комитет (МОК) объявил о переносе соревнований на 2021 год.

На эту тему
МОК объявил о переносе Олимпийских игр в Токио на 2021 год

"Перенос Игр - это правильное решение, и спешка в нынешних условиях была абсолютно неприемлема. И правильно, что некоторые страны сами отказались от выступления на Олимпиаде, в результате чего все-таки пришли к этому решению [о переносе]. Премьер-министр Японии еще несколько дней назад сказал о возможном переносе. Томас Бах, конечно, патриот Игр, и он до последнего надеялся, подбадривал всех, но и он тоже знал, что это уже невозможно", - отметила Винер-Усманова.

"Произошедшее - факт, и так, видно, бог велел. Нужно, чтобы люди подумали и посмотрели, почему все это произошло, прекратили распри, ссоры и войны, прекратили уничтожение планеты, на которой мы живем. И может быть что-то изменится в умах людей после того, что произошло. В том числе и отмена Олимпийских игр", - подчеркнула Винер-Усманова.

Винер-Усманова сообщила, что сборная России по художественной гимнастике продолжает работать. "Отборочные соревнования в этому году не прошли, и непонятно, как развивалась бы ситуация дальше. Но мы работаем, тренируемся. И на следующий год наши программы будут еще более красивыми, сложными и интересными", - заключила Винер-Усманова.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились около 350 тыс. человек, зафиксировано около 16 тыс. летальных исходов.

Теги
Перенос Олимпиады в Японии
Реклама на ТАСС
Перенос Олимпиады в Японии
Глава Федерации фехтования России считает обоснованным перенос ОИ-2020 в условиях пандемии
По словам Александра Михайлова, в настоящее время большинство спортсменов не имеют возможности тренироваться
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС