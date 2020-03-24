Винер-Усманова: проведение Игр в Токио в нынешней обстановке было неприемлемо

Игры в Токио должны были пройти в период с 24 июля по 9 августа. Во вторник Международный олимпийский комитет (МОК) объявил о переносе соревнований на 2021 год.

"Перенос Игр - это правильное решение, и спешка в нынешних условиях была абсолютно неприемлема. И правильно, что некоторые страны сами отказались от выступления на Олимпиаде, в результате чего все-таки пришли к этому решению [о переносе]. Премьер-министр Японии еще несколько дней назад сказал о возможном переносе. Томас Бах, конечно, патриот Игр, и он до последнего надеялся, подбадривал всех, но и он тоже знал, что это уже невозможно", - отметила Винер-Усманова.

"Произошедшее - факт, и так, видно, бог велел. Нужно, чтобы люди подумали и посмотрели, почему все это произошло, прекратили распри, ссоры и войны, прекратили уничтожение планеты, на которой мы живем. И может быть что-то изменится в умах людей после того, что произошло. В том числе и отмена Олимпийских игр", - подчеркнула Винер-Усманова.

Винер-Усманова сообщила, что сборная России по художественной гимнастике продолжает работать. "Отборочные соревнования в этому году не прошли, и непонятно, как развивалась бы ситуация дальше. Но мы работаем, тренируемся. И на следующий год наши программы будут еще более красивыми, сложными и интересными", - заключила Винер-Усманова.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились около 350 тыс. человек, зафиксировано около 16 тыс. летальных исходов.