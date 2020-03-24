Шишкарев назвал выверенным и логичным решение о переносе Олимпийских игр на 2021 год

Олимпийские игры в Токио были запланированы на период с 24 июля по 9 августа 2020 года. Во вторник Международный олимпийский комитет (МОК) объявил о переносе Игр на 2021 год из-за пандемии коронавирусной инфекции.

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Решение о переносе Олимпийских игр в Токио является выверенным и пойдет на благо спортсменов. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев.

"Абсолютно логичное, правильное и выверенное решение, МОК не стал выбирать промежуточные варианты, которые оттягивали бы принятие решения, - сказал Шишкарев. - В разных странах разная эпидемиологическая ситуация, есть конкретные отказы сборных разных стран и национальных олимпийских комитетов от участия. За месяц-два эта ситуация не изменится кардинально в сторону улучшения, риск будет еще достаточно долго".

"Рисковать здоровьем спортсменов и болельщиков и отходить от принципов олимпизма, то есть равного отбора, не было смысла. Женский квалификационный турнир [по гандболу] так и не состоялся. Мне кажется, что очень правильное решение, я солидарен с ним. Здоровье и безопасность - наш приоритет", - добавил собеседник агентства.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились около 350 тыс. человек, зафиксировано около 16 тыс. летальных исходов.