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Перенос Олимпиады в Японии
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Олимпийский комитет России поддержал решение МОК перенести Олимпиаду на 2021 год

По словам Станислава Позднякова, ОКР полностью поддерживает позицию МОК о приоритете обеспечения здоровья и безопасности спортсменов
Президент ОКР Станислав Поздняков Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Президент ОКР Станислав Поздняков
© Антон Новодережкин/ТАСС

ТАСС, 24 марта. Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков поддерживает Международный олимпийский комитет (МОК) в решении о переносе Олимпийских игр в Токио на 2021 год. Комментарий Позднякова приводит служба информации ОКР.

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Во вторник было принято решение о переносе соревнований на 2021 год. Изначально Игры в Токио должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года.

"Мы с пониманием относимся к решению МОК и оргкомитета Игр-2020 о переносе сроков проведения Олимпиады и полностью поддерживаем позицию МОК о приоритете обеспечения здоровья и безопасности спортсменов, участников соревнований и всего международного спортивного сообщества", - отметил Поздняков.

"ОКР продолжит подготовку к Играм в Токио в полном формате с учетом изменившихся сроков проведения. Мы также продолжим вести все необходимые консультации с МОК и другими международными организациями для обеспечения конструктивного диалога по всем актуальным вопросам", - добавил глава ОКР.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией.

Теги
ЯпонияРоссияПоздняков, Станислав АлексеевичПеренос Олимпиады в Японии
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