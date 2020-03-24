Глава WADA назвал правильным решение МОК перенести Олимпиаду на 2021 год

ТАСС, 24 марта. Президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька назвал решение Международного олимпийского комитета (МОК) перенести Олимпиаду в Токио на 2021 год правильным для спортсменов и общественности. Об этом он написал у себя в Twitter.

Олимпийские игры в Токио были запланированы на период с 24 июля по 9 августа 2020 года. Во вторник МОК объявил о переносе Игр на 2021 год из-за пандемии коронавирусной инфекции.