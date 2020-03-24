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Перенос Олимпиады в Японии

Глава WADA назвал правильным решение МОК перенести Олимпиаду на 2021 год

Игры в Токио были запланированы на период с 24 июля по 9 августа 2020 года

ТАСС, 24 марта. Президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька назвал решение Международного олимпийского комитета (МОК) перенести Олимпиаду в Токио на 2021 год правильным для спортсменов и общественности. Об этом он написал у себя в Twitter.

Олимпийские игры в Токио были запланированы на период с 24 июля по 9 августа 2020 года. Во вторник МОК объявил о переносе Игр на 2021 год из-за пандемии коронавирусной инфекции.

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"Решение о переносе Олимпиады в Токио на 2021 год из-за коронавируса является разумным и правильным для спортсменов и широкой общественности. По мере того, как мы будем продолжать решать проблемы, связанные с этой пандемией, здоровье спортсменов и всех тех, кто занимается спортом, будет по-прежнему находиться в центре нашего внимания", - написал Банька.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились около 350 тыс. человек, зафиксировано около 16 тыс. летальных исходов.

 

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Перенос Олимпиады в Японии
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