Глава WADA назвал правильным решение МОК перенести Олимпиаду на 2021 год

ТАСС, 24 марта. Президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька назвал решение Международного олимпийского комитета (МОК) перенести Олимпиаду в Токио на 2021 год правильным для спортсменов и общественности. Об этом он написал у себя в Twitter.
Олимпийские игры в Токио были запланированы на период с 24 июля по 9 августа 2020 года. Во вторник МОК объявил о переносе Игр на 2021 год из-за пандемии коронавирусной инфекции.
"Решение о переносе Олимпиады в Токио на 2021 год из-за коронавируса является разумным и правильным для спортсменов и широкой общественности. По мере того, как мы будем продолжать решать проблемы, связанные с этой пандемией, здоровье спортсменов и всех тех, кто занимается спортом, будет по-прежнему находиться в центре нашего внимания", - написал Банька.
Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились около 350 тыс. человек, зафиксировано около 16 тыс. летальных исходов.
Decision to postpone the #Tokyo2020 to 2021 due to #COVID19 pandemic is sensible and the right one for athletes and the general public. As we continue to meet the challenges of this pandemic,the health of athletes and all those involved in sport,will continue to be front-of-mind.— Witold Bańka (@WitoldBanka) March 24, 2020