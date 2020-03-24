Косачев: факт переноса, а не отмены Олимпиады в Токио внушает оптимизм

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев считает, что перенос Олимпийских игр в Токио на 2021 год, а не полная их отмена внушает оптимизм.

"В принципе ожидаемый и, наверное, самый разумный вариант в сложившейся ситуации, который, впрочем, лишний раз подчеркивает ее серьезность. Игры переносят [на год] впервые за всю их 124-летнюю современную историю", - сказал Косачев ТАСС.

"Сам факт, что речь идет о переносе, а не об отмене соревнований, внушает определенный оптимизм. Однако в МОК изначально говорили, что вопрос так даже не стоял. Впрочем, в комитете еще в начале месяца заявляли о нежелании даже рассматривать вопрос изменения сроков проведения Игр, однако давление извне оказалось слишком сильным. Австралия и Канада в понедельник отказались от участия в Олимпиаде, с призывом отложить Игры выступили олимпийские комитеты Германии, Норвегии, Испании, Новой Зеландии, США, Франции и ряда других стран", - добавил сенатор.

По его словам, для страны - хозяйки Олимпийских игр выбор был между плохими и очень плохими вариантами. При этом худшим из них, безусловно, стала бы отмена мероприятий. "Это означало бы, по экспертным оценкам, потерю около 70 млрд долларов, до 1,4% ВВП. Впрочем, и перенос Олимпиады будет стоить Японии порядка 6 млрд долларов, а то и больше, если считать и различные сопутствующие эффекты. По опросам, около 70% японцев были бы за перенос Олимпиады, поэтому какого-то серьезного политического эффекта ожидать не следует, кроме последствий самой пандемии, которая не обойдет и Японию", - отметил Косачев.

Вместе с тем, он подчеркнул, что определенные политические моменты присутствуют в данной ситуации. "Помимо самого факта, что Олимпиада, призванная объединять страны и народы, символично отступила под напором обстоятельств, в которых все государства наглухо закрываются в национальных "квартирах", в очередной раз мы видим прицельные попытки национальных структур оказывать давление на международные. Вместо предложений договариваться, обсуждать проблему в международных форматах (в рамках того же МОК, "большой двадцатки" или на площадках ООН), последовали довольно ультимативные шаги и заявления от ряда стран, и ранее замеченных в желании диктовать свою волю наднациональным инстанциям", - констатировал глава международного комитета СФ.

Парламентарий подчеркнул, что Олимпийский комитет России совершенно справедливо в своем заявлении назвал неприемлемыми попытки "оказывать какое-либо давление на ответственные за проведение Игр организации и побуждать их к принятию поспешных решений". "Увы, и в спорте не всем интересны механизмы выработки подлинно коллективных решений в формате равноправного диалога: или делайте, как говорим мы, или получите бойкот, а то и санкции. Знакомое по многим другим сюжетам неспортивное поведение", - заключил Косачев.

О переносе Олимпиады и пандемии

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ во вторник в телефонном разговоре с президентом Международного олимпийского комитета (МОК) Томасом Бахом предложил отложить Олимпиаду в Токио на один год в связи с пандемией коронавируса, достигнув договоренности по поводу того, чтобы соревнования прошли не позднее лета 2021 года. Игры должны были состояться с 24 июля по 9 августа 2020 года.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились около 385 тыс. человек, зафиксировано около 16 тыс. летальных исходов. В России зарегистрировано 495 случаев заражения, 22 человека вылечились и выписаны из больниц. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.