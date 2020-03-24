Тренер сборной России по парусному спорту: МОК очень вовремя объявил о переносе ОИ

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) выбрал правильное время для объявления своего решения о переносе Игр. Такое мнение ТАСС во вторник высказала главный тренер сборной России по парусному спорту Наталья Иванова.

Во вторник МОК объявил о переносе Олимпийских игр в Токио на 2021 год по причине пандемии коронавируса. Игры должны были пройти в период с 24 июля по 9 августа.

"Это решение абсолютно правильное, подавляющая часть мирового спортивного сообщества считает так же. В последние дни представители многих национальных олимпийских комитетов заявляли, что они не приедут в Токио, даже если Игры пройдут в запланированные даты. Думаю, что это был важный фактор, который повлиял на ускорение принятия этого решения, ведь изначально планировалось принять решение об Олимпиаде только в конце апреля. Но для нас эта дата была бы критичной, мы бы понесли финансовые потери в связи с тем, что нам нужно отправлять материальную часть, заказывать отели, выстраивать логистику, доставку лодок", - отметила Иванова.