Тренер сборной России по парусному спорту: МОК очень вовремя объявил о переносе ОИ

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) выбрал правильное время для объявления своего решения о переносе Игр. Такое мнение ТАСС во вторник высказала главный тренер сборной России по парусному спорту Наталья Иванова.
Во вторник МОК объявил о переносе Олимпийских игр в Токио на 2021 год по причине пандемии коронавируса. Игры должны были пройти в период с 24 июля по 9 августа.
"Это решение абсолютно правильное, подавляющая часть мирового спортивного сообщества считает так же. В последние дни представители многих национальных олимпийских комитетов заявляли, что они не приедут в Токио, даже если Игры пройдут в запланированные даты. Думаю, что это был важный фактор, который повлиял на ускорение принятия этого решения, ведь изначально планировалось принять решение об Олимпиаде только в конце апреля. Но для нас эта дата была бы критичной, мы бы понесли финансовые потери в связи с тем, что нам нужно отправлять материальную часть, заказывать отели, выстраивать логистику, доставку лодок", - отметила Иванова.
"Это решение действительно пришло вовремя, в том числе и с точки зрения психологии спортсменов. Мы сейчас остаемся в полностью подвешенном состоянии, потому что международный календарь не определен, все квалификационные соревнования отменены, хотя далеко не все олимпийские лицензии разыграны. Не знаем, к чему нам готовится, а цель - это основное в подготовке спортсмена, которого нужно вывести на пик формы к определенному времени, от этого строится вся подготовка и распределение нагрузок. К тому же спортсмены находятся в неравных условиях подготовки - кто-то сидит на карантине, в Италии и Испании запрещено выходить, кому-то негде тренироваться в своих странах, так что принятие решения об отмене Олимпиады очень важно", - считает Иванова.
Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились около 350 тыс. человек, зафиксировано около 16 тыс. летальных исходов.
"Важно было не подвергать спортсменов дополнительной угрозе здоровья, сейчас они могут спокойно пересидеть дома этот период. И на самой Олимпиаде существовал бы риск того, что карантинные меры, которые сейчас предпринимаются по всему миру, могли бы просто сойти на нет. Олимпиада - это очень массовое мероприятие, из-за которого могла бы снова возникнуть вспышка инфекции. Так что со всех точек зрения перенос Олимпийских игр стал единственным возможным и правильным решением", - заключила собеседница агентства.