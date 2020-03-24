World Athletics поддерживает решение МОК и правительства Японии о переносе ОИ-2020

Олимпийские игры в Токио были запланированы на период с 24 июля по 9 августа 2020 года. Во вторник МОК объявил о переносе Олимпийских игр на 2021 год из-за пандемии коронавирусной инфекции.

"Это то, чего хотят атлеты, и мы считаем, что это решение придаст всем спортсменам, сотрудникам и волонтерам уверенность и спокойствие в это беспрецедентное и неопределенное время, - говорится в заявлении организации. - Мы будем продолжать делать все, что в наших силах, чтобы сохранить и создать возможность проведения летнего сезона в 2020 году из однодневных турниров, начало и окончание которых будет соответственно раньше и позже, чем обычно".

"Это позволит спортсменам, когда будет безопасно и удобно для них, иметь возможность участвовать в турнирах в любом из регионов мира. Это даст им возможность оценить свои результаты и подойти к тренировкам в полной готовности для участия в 2021 году в Олимпийских играх. В свете этого мы также изменим наш текущий подход к отбору на Олимпиаду в сотрудничестве с МОК и опубликуем любые изменения как можно скорее", - заявляет пресс-служба World Athletics.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились около 350 тыс. человек, зафиксировано около 16 тыс. летальных исходов.