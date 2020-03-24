{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Перенос Олимпиады в Японии

World Athletics поддерживает решение МОК и правительства Японии о переносе ОИ-2020

Во вторник МОК объявил о переносе Игр на 2021 год из-за пандемии коронавирусной инфекции

ТАСС, 24 марта. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) приветствует решение Международного олимпийского комитета (МОК) и правительства Японии о переносе из-за пандемии коронавируса Олимпийских игр в Токио.

Олимпийские игры в Токио были запланированы на период с 24 июля по 9 августа 2020 года. Во вторник МОК объявил о переносе Олимпийских игр на 2021 год из-за пандемии коронавирусной инфекции.

На эту тему
МОК объявил о переносе Олимпийских игр в Токио на 2021 год

"Это то, чего хотят атлеты, и мы считаем, что это решение придаст всем спортсменам, сотрудникам и волонтерам уверенность и спокойствие в это беспрецедентное и неопределенное время, - говорится в заявлении организации. - Мы будем продолжать делать все, что в наших силах, чтобы сохранить и создать возможность проведения летнего сезона в 2020 году из однодневных турниров, начало и окончание которых будет соответственно раньше и позже, чем обычно".

"Это позволит спортсменам, когда будет безопасно и удобно для них, иметь возможность участвовать в турнирах в любом из регионов мира. Это даст им возможность оценить свои результаты и подойти к тренировкам в полной готовности для участия в 2021 году в Олимпийских играх. В свете этого мы также изменим наш текущий подход к отбору на Олимпиаду в сотрудничестве с МОК и опубликуем любые изменения как можно скорее", - заявляет пресс-служба World Athletics.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились около 350 тыс. человек, зафиксировано около 16 тыс. летальных исходов.

Теги
ЯпонияПеренос Олимпиады в Японии
Реклама на ТАСС
Влияние коронавируса на спорт
ФК "Локомотив" перешел на режим индивидуальных тренировок на дому
Ранее было объявлено о приостановке Тинькофф - Российской премьер-лиги до 10 апреля
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС