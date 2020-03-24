Тренер сборной России по тхэквондо: мы не ожидали решения о переносе Олимпийских игр

МОСКВА, 24 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Решение о переносе Олимпийских игр на следующий год для сборной России по тхэквондо стало неожиданностью. Об этом ТАСС рассказал главный тренер команды Вадим Иванов.

Олимпийские игры были запланированы на период с 24 июля по 9 августа 2020 года. Во вторник Международный олимпийский комитет объявил о переносе Игр на 2021 год из-за пандемии коронавирусной инфекции.

"Для нас это было неожиданностью, мы надеялись, что Игры состоятся, по крайней мере в этом году. Поскольку информация только что пришла, то сейчас мы будем уже корректировать планы. Основные вопросы, которые сейчас стоят на сегодняшний день,- это сроки проведения Игр", - сказал Иванов.

По словам Иванова, команде нужно понять, когда пройдут перенесенные европейская квалификация на Олимпиаду и чемпионат Европы. "Если соревнования будут перенесены на вторую половину года, то это будет создавать определенные проблемы, так как весь план подготовки выстраивался под Олимпиаду. Перед Играми мы планировали участвовать в четырех турнирах, два из них уже не состоялось", - отметил он.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией.