{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Перенос Олимпиады в Японии

Тренер сборной России по тхэквондо: мы не ожидали решения о переносе Олимпийских игр

По словам Вадима Иванова, команде нужно понять, когда пройдут перенесенные европейская квалификация на Олимпиаду и чемпионат Европы

МОСКВА, 24 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Решение о переносе Олимпийских игр на следующий год для сборной России по тхэквондо стало неожиданностью. Об этом ТАСС рассказал главный тренер команды Вадим Иванов.

На эту тему
МОК объявил о переносе Олимпийских игр в Токио на 2021 год

Олимпийские игры были запланированы на период с 24 июля по 9 августа 2020 года. Во вторник Международный олимпийский комитет объявил о переносе Игр на 2021 год из-за пандемии коронавирусной инфекции.

"Для нас это было неожиданностью, мы надеялись, что Игры состоятся, по крайней мере в этом году. Поскольку информация только что пришла, то сейчас мы будем уже корректировать планы. Основные вопросы, которые сейчас стоят на сегодняшний день,- это сроки проведения Игр", - сказал Иванов.

По словам Иванова, команде нужно понять, когда пройдут перенесенные европейская квалификация на Олимпиаду и чемпионат Европы. "Если соревнования будут перенесены на вторую половину года, то это будет создавать определенные проблемы, так как весь план подготовки выстраивался под Олимпиаду. Перед Играми мы планировали участвовать в четырех турнирах, два из них уже не состоялось", - отметил он.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией.

Теги
ЯпонияРоссияПеренос Олимпиады в Японии
Реклама на ТАСС
Влияние коронавируса на спорт
ФК "Локомотив" перешел на режим индивидуальных тренировок на дому
Ранее было объявлено о приостановке Тинькофф - Российской премьер-лиги до 10 апреля
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС