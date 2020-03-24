Глава Федерации фехтования России считает обоснованным перенос ОИ-2020 в условиях пандемии

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) в условиях пандемии коронавирусной инфекции принял обоснованное решение о переносе Олимпийских игр 2020 года. Такое мнение ТАСС во вторник высказал президент Федерации фехтования России Александр Михайлов.

МОК объявил о переносе Олимпийских игр в Токио на 2021 год

МОК во вторник объявил о переносе летних Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио на 2021 год по причине пандемии коронавируса. Игры в Токио должны были пройти в период с 24 июля по 9 августа.

"Это обоснованное решение в условиях развития пандемии. Оргкомитет и МОК приняли правильное решение, тем более что в настоящее время большинство спортсменов не имеют возможности тренироваться. Наши спортсмены не имеют практики - базы закрыты, международные соревнования не проводятся, квалификация не проходит. Так что это правильное решение", - отметил Михайлов.

"Спортсменам по возможности нужно вести общефизическую подготовку и ждать, когда начнутся централизованные тренировочные мероприятия и международные турниры", - добавил собеседник агентства.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились около 350 тыс. человек, зафиксировано около 16 тыс. летальных исходов.