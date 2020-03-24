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Перенос Олимпиады в Японии

Ассоциация национальных олимпийских комитетов поддержала решение о переносе ОИ-2020

Игры в Токио были перенесены на 2021 год

ТАСС, 24 марта. Ассоциация национальных олимпийских комитетов (АНОК) поддерживает решение Международного олимпийского комитета (МОК) перенести Олимпийские игр в Токио. Текст заявления приводит пресс-служба АНОК.

Во вторник МОК объявил о переносе летних Олимпийских игр на 2021 год по причине пандемии коронавируса. Игры должны были пройти с 24 июля по 9 августа.

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"От имени семьи национальных олимпийских комитетов АНОК выражает полную поддержку МОК и оргкомитету Олимпиады в Токио в их совместном решении отложить проведение Олимпийских и Паралимпийских игр. АНОК признает, что это очень сложная ситуация, которая требует консультаций со многими заинтересованными сторонами, однако МОК и "Токио-2020" ясно дали понять этим решением, что здоровье спортсменов и всех участников Олимпийских игр превыше всего. Как отмечало руководство МОК и "Токио-2020", Олимпийские игры теперь будут служить лучом надежды для всех, кто стремится выйти из этой сложной ситуации", - говорится в заявлении АНОК.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией.

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Перенос Олимпиады в Японии
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