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Перенос Олимпиады в Японии

ФИФА приветствует перенос Олимпийских игр на 2021 год

В ФИФА заявили, что здоровье и благополучие людей, участвующих в спортивных мероприятиях, всегда должны быть высшим приоритетом
Описание
© AP Photo/Michael Probst, File

ТАСС, 24 марта. Международная федерация футбола (ФИФА) приветствует решение Международного олимпийского комитета (МОК) о переносе Олимпийских игр в Токио на 2021 год. Заявление ФИФА приводит AFP.

Во вторник МОК объявил о переносе летних Олимпийских игр на 2021 год по причине пандемии коронавируса. Игры должны были пройти с 24 июля по 9 августа.

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"ФИФА твердо верит, что здоровье и благополучие людей, участвующих в спортивных мероприятиях, всегда должны быть высшим приоритетом. Вот почему мы приветствуем решение МОК. ФИФА будет работать с соответствующими органами для решения всех ключевых вопросов, связанных с этим переносом", - говорится в заявлении.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились около 350 тыс. человек, зафиксировано около 16 тыс. летальных исходов.

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Перенос Олимпиады в Японии
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