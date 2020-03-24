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Перенос Олимпиады в Японии

Комиссия атлетов МОК приветствует желание МОК обезопасить здоровье спортсменов

Во вторник МОК объявил о переносе Олимпийских игр в Токио на 2021 год

ТАСС, 24 марта. Комиссия атлетов Международного олимпийского комитета (МОК) поддерживает решение МОК о переносе Олимпиады в Токио на фоне пандемии коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба МОК.

Во вторник МОК объявил о переносе летних Олимпийских игр на 2021 год. Игры должны были пройти с 24 июля по 9 августа.

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МОК объявил о переносе Олимпийских игр в Токио на 2021 год

"Комиссия спортсменов МОК приветствует и полностью поддерживает решение отложить проведение Олимпийских игр в Токио до 2021 года в целях защиты здоровья спортсменов, а также общества в целом, - говорится в заявлении комиссии в адрес руководства МОК. - В последние недели мы были на связи с многочисленными представителями атлетов и широким кругом спортсменов, чтобы узнать о проблемах, с которыми вы сталкивались из-за влияния COVID-19. Мы хотим воспользоваться этой возможностью поблагодарить вас за то, что вы открыто делились с нами трудностями, с которыми вы столкнулись и продолжаете сталкиваться в этих чрезвычайных обстоятельствах".

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились около 385 тыс. человек, зафиксировано около 16 тыс. летальных исходов.

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Перенос Олимпиады в Японии
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