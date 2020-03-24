{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Перенос Олимпиады в Японии

Международная федерация регби верит, что Япония проведет ОИ в 2021 году на высоком уровне

Во вторник Международный олимпийский комитет принял решение о переносе Олимпиады в Токио

ТАСС, 24 марта. Международная федерация регби (World Rugby) верит, что Японии удастся провести перенесенные на 2021 год Олимпийские игры на высоком уровне. Об этом сообщает пресс-служба федерации.

На эту тему
МОК объявил о переносе Олимпийских игр в Токио на 2021 год

Во вторник Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение о переносе соревнований на 2021 год. Изначально Игры в Токио должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Турнир по регби-7 на Олимпийских играх должен был пройти во второй раз в истории. В 2019 году Япония впервые в истории провела Кубок мира, победительницей стала сборная ЮАР.

"World Rugby поддерживает необходимое решение МОК и оргкомитета "Токио-2020" отложить проведение Олимпийских и Паралимпийских игр. Здоровье и безопасность спортсменов, болельщиков и всех вовлеченных сторон является нашим общим приоритетом, и мы считаем, что в этих очень сложных и беспрецедентных обстоятельствах было принято правильное решение. Мы рассчитываем на тесное сотрудничество с МОК, оргкомитетом и всеми другими заинтересованными сторонами по вопросу переноса Игр. Мы верим, что после выдающегося Кубка мира по регби 2019 года в Японии хозяева Игр станут сильнее, чем когда-либо прежде, и проведут потрясающие Олимпийские игры", - говорится в заявлении World Rugby.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились около 385 тыс. человек, зафиксировано около 16 тыс. летальных исходов.

Теги
Перенос Олимпиады в Японии
Реклама на ТАСС
Влияние коронавируса на спорт
Филатов: перенос шахматной олимпиады на 2021 год позволит лучше к ней подготовиться
FIDE объявила о переносе олимпиады в Москве во вторник
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС