Международная федерация регби верит, что Япония проведет ОИ в 2021 году на высоком уровне

Во вторник Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение о переносе соревнований на 2021 год. Изначально Игры в Токио должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Турнир по регби-7 на Олимпийских играх должен был пройти во второй раз в истории. В 2019 году Япония впервые в истории провела Кубок мира, победительницей стала сборная ЮАР.

"World Rugby поддерживает необходимое решение МОК и оргкомитета "Токио-2020" отложить проведение Олимпийских и Паралимпийских игр. Здоровье и безопасность спортсменов, болельщиков и всех вовлеченных сторон является нашим общим приоритетом, и мы считаем, что в этих очень сложных и беспрецедентных обстоятельствах было принято правильное решение. Мы рассчитываем на тесное сотрудничество с МОК, оргкомитетом и всеми другими заинтересованными сторонами по вопросу переноса Игр. Мы верим, что после выдающегося Кубка мира по регби 2019 года в Японии хозяева Игр станут сильнее, чем когда-либо прежде, и проведут потрясающие Олимпийские игры", - говорится в заявлении World Rugby.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились около 385 тыс. человек, зафиксировано около 16 тыс. летальных исходов.