Гимнастка Мельникова призналась, что понимает готовившихся к Олимпиаде спортсменов

ТАСС, 24 марта. Серебряный призер Олимпийских игр в спортивной гимнастике Ангелина Мельникова понимает спортсменов, усердно готовившихся к Олимпиаде 2020 года. Об этом она написала в Instagram.
Во вторник Международный олимпийский комитет (МОК) объявил о переносе летних Олимпийских игр на 2021 год по причине пандемии коронавируса. Игры в Токио должны были пройти с 24 июля по 9 августа.
"Мне очень грустно, я была воодушевлена, а сейчас очень расстроена [из-за переноса Олимпиады]. Да мы все очень расстроены, но сейчас у нас появилось много времени, которого раньше никогда не хватало. А это для нас очень важно, теперь у нас есть возможность полностью восстановиться", - написала Мельникова.
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I'm sorry about the Olympic Games❤️ . I’m very excited and now I’m very upset, we are all very upset. But now we have time! It’s most important to us☝ It’s always lacking! And now you have it to improve yourself! I understand the athletes who were preparing to perform this summer☀️♀️ It’s very difficult for me too. I hope we’ll play these games ever I hope you and your loved ones will be healthy! This is the most important thing take care of yourself Love you and I’ll do my best gymnastics ever Let’s go with me♀️❤️
"Я прекрасно понимаю тех спортсменов, которые усердно готовились, чтобы выступить этим летом. Меня тоже это касается, и это трудный для меня момент. Я надеюсь, что мы все-таки выступим на этой Олимпиаде. И также я очень надеюсь, что все будут здоровы, сейчас самое важное - заботиться о своем здоровье", - добавила гимнастка.
19-летняя Мельникова выиграла серебряную медаль Олимпиады-2016 в командном турнире. Также она является двукратным серебряным призером чемпионатов мира в командном первенстве и двукратным бронзовым в индивидуальных упражнениях.
Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией.