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Перенос Олимпиады в Японии

Гимнастка Мельникова призналась, что понимает готовившихся к Олимпиаде спортсменов

Спортсменка заявила, что очень расстроена из-за переноса Игр в Токио
Ангелина Мельникова Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Ангелина Мельникова
© Сергей Бобылев/ТАСС

ТАСС, 24 марта. Серебряный призер Олимпийских игр в спортивной гимнастике Ангелина Мельникова понимает спортсменов, усердно готовившихся к Олимпиаде 2020 года. Об этом она написала в Instagram.

Во вторник Международный олимпийский комитет (МОК) объявил о переносе летних Олимпийских игр на 2021 год по причине пандемии коронавируса. Игры в Токио должны были пройти с 24 июля по 9 августа.

"Мне очень грустно, я была воодушевлена, а сейчас очень расстроена [из-за переноса Олимпиады]. Да мы все очень расстроены, но сейчас у нас появилось много времени, которого раньше никогда не хватало. А это для нас очень важно, теперь у нас есть возможность полностью восстановиться", - написала Мельникова.

"Я прекрасно понимаю тех спортсменов, которые усердно готовились, чтобы выступить этим летом. Меня тоже это касается, и это трудный для меня момент. Я надеюсь, что мы все-таки выступим на этой Олимпиаде. И также я очень надеюсь, что все будут здоровы, сейчас самое важное - заботиться о своем здоровье", - добавила гимнастка.

19-летняя Мельникова выиграла серебряную медаль Олимпиады-2016 в командном турнире. Также она является двукратным серебряным призером чемпионатов мира в командном первенстве и двукратным бронзовым в индивидуальных упражнениях.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией.

Теги
Перенос Олимпиады в Японии
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