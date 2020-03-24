Гимнастка Мельникова призналась, что понимает готовившихся к Олимпиаде спортсменов

ТАСС, 24 марта. Серебряный призер Олимпийских игр в спортивной гимнастике Ангелина Мельникова понимает спортсменов, усердно готовившихся к Олимпиаде 2020 года. Об этом она написала в Instagram.

Во вторник Международный олимпийский комитет (МОК) объявил о переносе летних Олимпийских игр на 2021 год по причине пандемии коронавируса. Игры в Токио должны были пройти с 24 июля по 9 августа.

"Мне очень грустно, я была воодушевлена, а сейчас очень расстроена [из-за переноса Олимпиады]. Да мы все очень расстроены, но сейчас у нас появилось много времени, которого раньше никогда не хватало. А это для нас очень важно, теперь у нас есть возможность полностью восстановиться", - написала Мельникова.