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Влияние коронавируса на спорт

Филатов: перенос шахматной олимпиады на 2021 год позволит лучше к ней подготовиться

FIDE объявила о переносе олимпиады в Москве во вторник
Президент Федерации шахмат России Андрей Филатов Александр Щербак/ТАСС
Описание
Президент Федерации шахмат России Андрей Филатов
© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 24 марта. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Организаторы Всемирной шахматной олимпиады намерены использовать год, на который перенесли соревнования, чтобы наилучшим образом подготовиться к их проведению. Об этом ТАСС рассказал президент Федерации шахмат России Андрей Филатов.

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FIDE перенесла Всемирную шахматную олимпиаду в Москве на лето 2021 года

Во вторник Международная федерация шахмат (FIDE) из-за коронавируса перенесла Всемирную шахматную олимпиаду, Всемирную шахматную паралимпиаду и конгресс FIDE на лето 2021 года.

"Надеемся, что за год мир справится с этой проблемой и мы лучше подготовимся. Мы совместно с FIDE приняли такое решение, на этот момент самое взвешенное", - сказал Филатов.

Церемония открытия олимпиады, первая в истории паралимпиада, конгресс и генеральная ассамблея FIDE должны были пройти в Ханты-Мансийске, основной турнир олимпиады - в Москве. Церемония открытия была запланирована на 29 июля, паралимпиада - на период с 30 июля по 4 августа, основной турнир олимпиады - на 6-17 августа.

Предыдущая олимпиада прошла два года назад в Батуми (Грузия).

Теги
Филатов, Андрей ВасильевичВлияние коронавируса на спорт
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