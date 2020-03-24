Садулаев: перенос Олимпиады не влияет на задачи спортсменов, реализация целей отсрочена

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Решение Международного олимпийского комитета (МОК) о переносе Олимпийских игр не повлияет на задачи спортсменов, оно сделает атлетов еще сильнее. Таким мнением с ТАСС поделился олимпийский чемпион по вольной борьбе, четырехкратный чемпион мира Абдулрашид Садулаев.

Олимпийские игры в Токио были запланированы на период с 24 июля по 9 августа 2020 года. Во вторник МОК объявил о переносе Игр на 2021 год из-за ситуации с коронавирусом.

"Мы спортсмены, и наши цели остаются прежними. Олимпиада отложена на год, значит, их реализация для нас отсрочена, - сказал Садулаев. - Пришло то время, когда нам всем нужно стать еще сильнее. Сейчас нам всем нужно надеяться только на лучшее, ждать своего часа, тренироваться и думать о близких".

Российский борец обеспечил сборной России олимпийскую лицензию в весовой категории до 97 кг, победив на чемпионате мира в Нур-Султане.