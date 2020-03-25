Власов: российские атлеты выработали иммунитет к сложным ситуациям и к переносу Игр

Олимпийские игры в Токио были запланированы на период с 24 июля по 9 августа 2020 года. Во вторник Международный олимпийский комитет (МОК) объявил о переносе Игр на 2021 год из-за пандемии коронавирусной инфекции.

"Никто и никогда не говорил, что путь к олимпийскому золоту будет усыпан розами. Взять все мои предыдущие олимпийские циклы - сколько нервов они у нас забрали, где-то уже иммунитет к таким вещам выработался. Так что морально я был готов, что все это затянется, все к этому шло, а учитывая динамику ситуации с вирусом в других странах, это понимание приходило еще больше и больше. Значит, нужно использовать это время, чтобы стать еще сильнее", - сказал Власов.

Ранее 29-летний Власов сообщал ТАСС, что Игры в Токио должны были стать последними в его карьере, а через несколько дней спортсмену предстояла борьба за путевку на Олимпиаду в весовой категории до 77 кг на лицензионном турнире в Будапеште: "Настраивался как на последний бой, понимал, что на этом турнире решается моя судьба - вышел на необходимую форму, проделал большую работу. Я уже немолодой спортсмен и понимал всю степень ответственности и то, что это, скорее всего, уже последний мой сезон. Когда турнир перенесли на май, было непросто это осознавать, но потом понял - ничего страшного, все в равных ситуациях, и мои соперники, которые даже старше меня, в том числе".

"Готов ли я потерпеть с завершением карьеры еще один год? Конечно, готов, это даже не обсуждается - готов и год, и два. Главная мечта пока не осуществилась, и все, что проделано, пока не реализовано. Но до главного старта обязательно потребуется соревновательная практика, и как только пройдет эпидемия, обязательно надо стартовать", - подчеркнул олимпийский чемпион.

Роман Власов является победителем Олимпийских игр 2012 года в Лондоне и 2016 года в Рио-де-Жанейро. Также на счету борца две золотые и одна серебряная медаль чемпионатов мира, четыре победы на чемпионатах Европы.