Перенос года. Как на российском спорте отразится изменение сроков проведения Олимпиады

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Перенос Олимпиады в Токио на 2021 год нанесет значительный финансовый ущерб как Международному олимпийскому комитету (МОК), так и самой Японии, на территории которой должен пройти главный летний старт четырехлетия. Изменение даты проведения Игр станет большой головной болью для всех стран, а вот России грядущее масштабное изменение в мировом спортивном календаре может в какой-то степени пойти на пользу.

На эту тему Коронавирус - чемпион 2020 года. Олимпийские игры в Токио отложили до лучших времен

Договоренность о переносе Олимпиады на следующий год была достигнута в ходе телефонного разговора главы МОК Томаса Баха с премьер-министром Японии Синдзо Абэ и председателем оргкомитета Олимпийских игр Ёсиро Мори. Стороны пришли к пониманию, что в оставшееся до старта Олимпиады время мировой спорт не успеет отойти от потрясений, связанных с распространением коронавируса. МОК очень долго не соглашался на перенос Игр-2020 во многом из-за нежелания нести огромные финансовые потери. Самый большой урон понесет Япония - страна, по самым скромным подсчетам уже потратившая на подготовку более $12 млрд. Эксперты уже оценили, что перенос Олимпиады в Токио может стоить рекламодателям более $1 млрд. Потери, которые понесли из-за переноса Олимпиады национальные олимпийские комитеты и сами страны-участницы, еще только предстоит подсчитать. Сделать это в скором времени придется и России, которая из-за падения цен на нефть находится сейчас в сложном финансовом положении. Нельзя исключать и того, что бюджет на подготовку к Олимпиаде в следующем году будет сокращен, и это может отразиться на результатах выступлений отечественных спортсменов в Токио. Шанс для российской королевы спорта Однако в большой бочке дегтя, именуемой переносом Олимпиады, Россия, в отличие от других стран, может найти немного меда. И в первую очередь это касается легкой атлетики.

На эту тему Юрченко: перенос Олимпиады дает шанс ВФЛА увеличить представительство спортсменов в Токио

"Для Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) этот перенос станет дополнительным шансом улучшить ситуацию, - сказал ТАСС президент ВФЛА Евгений Юрченко. - У нас появилось время на то, чтобы путем конструктивного диалога, грамотного взаимодействия и умных переговоров с World Athletics (Международной ассоциацией легкоатлетических федераций - прим. ТАСС) изменить к старту Игр ситуацию как с лимитом участия российских легкоатлетов в крупных международных стартах, так и в целом со статусом ВФЛА как члена международной легкоатлетической семьи". Совет World Athletics 12 марта принял решение о возобновлении выдачи российским спортсменам разрешений на участие в международных соревнованиях в cтатусе нейтральных атлетов (ANA). При этом на крупнейших международных турнирах смогут выступить максимум 10 российских легкоатлетов, получивших ранее статус ANA. Совет World Athletics также постановил, что на своем последнем в 2020 году заседании рассмотрит возможность изменения лимита в 10 человек после анализа изменений антидопинговой культуры в российской легкой атлетике. Нельзя исключать и того, что международный статус ВФЛА, которого та лишилась в ноябре 2015 года из-за многочисленных допинговых скандалов, будет восстановлен до начала ближайшей Олимпиады. В случае возвращения ВФЛА в мировую легкоатлетическую семью отечественные спортсмены могут поехать в Токио полноценной командой. Когда не грозит цейтнот Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус, в свою очередь, считает, что решение МОК перенести Олимпиаду на год позволит России сформировать команду на Игры в спокойном режиме с учетом будущего решения Спортивного арбитражного суда (CAS) по иску Всемирного антидопингового агентства (WADA) к РУСАДА.

На эту тему Ганус: решение МОК перенести Олимпиаду позволит РФ избежать неприятных сюрпризов в CAS

"РУСАДА приветствует решение МОК перенести Олимпиаду из-за пандемии коронавируса, - отметил директор агентства в беседе с корреспондентом ТАСС. - Нужно также учитывать, что нас ждет впереди, я имею в виду окончание слушаний в CAS. Могут быть вынесены дополнительные критерии к нашим спортсменам, претендующим на участие в Олимпийских играх. И нельзя было исключать того, что мы не успели бы в очень сжатый срок адаптироваться к этим требованиям, несмотря на всю целенаправленную работу, которую мы сейчас ведем". Исполком WADA 9 декабря 2019 года лишил РУСАДА статуса соответствия. Совет учредителей РУСАДА не согласился с принятым решением, и теперь точку в разбирательстве поставит CAS. Если CAS примет сторону WADA, российскому спорту грозят серьезные санкции: спортсмены на четыре года могут лишиться права выступать на Олимпийских и Паралимпийских играх и чемпионатах мира под национальным флагом, страна - принимать крупные международные турниры. "Времени у нас на адаптацию работы к возможным новым требованиям суда было бы крайне мало. Если предположить, что решение CAS будет вынесено в мае, а в начале июля должны были закрываться заявочные списки на Олимпиаду, то существовал риск не успеть. Поэтому сейчас будет лучше всем, если спортсмены будут спокойно готовиться, а мы будем их тестировать также в спокойном режиме", - заметил собеседник ТАСС. За два месяца до Игр-2018 к российским спортсменам, которые должны были выступать в Пхёнчхане без флага своей страны, были выдвинуты дополнительные антидопинговые критерии. Каждый кандидат на участие в тех Олимпийских играх должен был до начала соревнований пройти определенное количество тестирований.