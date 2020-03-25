Каменский: КХЛ для решения по следующему сезону нужно дождаться завершения пандемии

МОСКВА, 25 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) необходимо дождаться, когда угроза коронавируса сойдет на нет, чтобы обсудить вопросы по поводу следующего сезона. Такое мнение ТАСС высказал вице-президент лиги по развитию КХЛ, член совета директоров лиги и вице-президент "Спартака" Валерий Каменский.

В среду руководство КХЛ приняло решение о досрочном завершении плей-офф текущего сезона из-за пандемии коронавируса. Решение о распределении мест по итогам чемпионата сезона-2019/20 будет принято на одном из ближайших заседаний совета директоров лиги.

"Сейчас главное - разобраться с болезнью, карантином, обезопасить наших хоккеистов, зрителей, болельщиков и потом уже решать, что делать. Пока мы не понимаем, до какого времени это все будет длиться. Как это все закончится, нужно садиться и обсуждать по поводу следующего сезона. Самое основное сейчас - это безопасность людей", - сказал Каменский.

В розыгрыше Кубка Гагарина на данный момент оставались московское "Динамо", ЦСКА, петербургский СКА, казанский "Ак Барс", уфимский "Салават Юлаев" и новосибирская "Сибирь". Ранее о досрочном снятии с чемпионата объявили финский "Йокерит" и казахстанский "Барыс". "Ак Барс" ранее обратился в лигу с просьбой досрочно завершить сезон.