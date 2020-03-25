Фастовский ожидает, что заседание совета директоров КХЛ пройдет в ближайшее время

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Генеральный менеджер новосибирской "Сибири", член совета директоров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Кирилл Фастовский считает, что заседание совета директоров, на котором распределятся места по итогам чемпионата, состоится в ближайшее время. Об этом Фастовский рассказал ТАСС.

В среду руководство КХЛ приняло решение о досрочном завершении плей-офф текущего сезона из-за пандемии коронавируса. Согласно заявлению лиги, решение о распределении мест по итогам чемпионата 2019/2020 будет принято на одном из ближайших заседаний совета директоров КХЛ.