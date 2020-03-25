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Влияние коронавируса на спорт

Фастовский ожидает, что заседание совета директоров КХЛ пройдет в ближайшее время

В среду руководство КХЛ приняло решение о досрочном завершении плей-офф текущего сезона из-за пандемии коронавируса

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Генеральный менеджер новосибирской "Сибири", член совета директоров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Кирилл Фастовский считает, что заседание совета директоров, на котором распределятся места по итогам чемпионата, состоится в ближайшее время. Об этом Фастовский рассказал ТАСС.

В среду руководство КХЛ приняло решение о досрочном завершении плей-офф текущего сезона из-за пандемии коронавируса. Согласно заявлению лиги, решение о распределении мест по итогам чемпионата 2019/2020 будет принято на одном из ближайших заседаний совета директоров КХЛ.

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"Это решение общее, которое согласовано со всеми клубами. Пока точной информации о дате заседания нет. Но я думаю, что тянуть никто не будет, как только подготовят все материалы и документы. Я думаю, что в ближайшее время оно состоится, долго ждать точно не придется", - сказал Фастовский.

"Сибирь" в первом раунде плей-офф переиграла "Автомобилист" со счетом 4-1 в серии и в четвертьфинале Кубка Гагарина должна была сыграть с "Барысом". Однако команда из Нур-Султана, как и финский "Йокерит" ранее, объявили о досрочном снятии с чемпионата. В розыгрыше Кубка Гагарина помимо "Сибири" остались московские "Динамо" и ЦСКА, петербургский СКА, казанский "Ак Барс" и уфимский "Салават Юлаев".

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Влияние коронавируса на спорт
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