Савицкис: КХЛ решит вопрос по определению чемпиона в спокойном режиме

В среду руководство КХЛ приняло решение о досрочном завершении плей-офф текущего сезона из-за пандемии коронавируса. Решение о распределении мест по итогам чемпионата сезона-2019/20 будет принято на одном из ближайших заседаний совета директоров лиги.

МОСКВА, 25 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Совет директоров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) примет решение по поводу распределения мест по итогам сезона-2019/20 без паники и в спокойном режиме. Об этом ТАСС рассказал член совета директоров лиги, председатель совета директоров рижского "Динамо" Юрис Савицкис.

"Решение будет принято в спокойном режиме, без паники. Мы соберемся дистанционно, проголосуем. Дайте нам время подумать над нюансами решения", - сказал Савицкис.

Ранее о досрочном снятии с чемпионата объявили финский "Йокерит" и казахстанский "Барыс". "Ак Барс" ранее обратился в лигу с просьбой досрочно завершить сезон. "Думаю, что у руководства КХЛ и совета директоров было немало информации со всех клубов, поэтому и было принято такое решение", - отметил он.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились свыше 410 тыс. человек, зафиксировано более 18 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 658 случаев заражения, 29 человек вылечились и выписаны из больниц.