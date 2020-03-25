{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Влияние коронавируса на спорт

Савицкис: КХЛ решит вопрос по определению чемпиона в спокойном режиме

В среду руководство КХЛ приняло решение о досрочном завершении плей-офф текущего сезона из-за пандемии коронавируса

МОСКВА, 25 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Совет директоров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) примет решение по поводу распределения мест по итогам сезона-2019/20 без паники и в спокойном режиме. Об этом ТАСС рассказал член совета директоров лиги, председатель совета директоров рижского "Динамо" Юрис Савицкис.

В среду руководство КХЛ приняло решение о досрочном завершении плей-офф текущего сезона из-за пандемии коронавируса. Решение о распределении мест по итогам чемпионата сезона-2019/20 будет принято на одном из ближайших заседаний совета директоров лиги.

На эту тему
КХЛ объявила о досрочном завершении сезона-2019/20 из-за коронавируса

"Решение будет принято в спокойном режиме, без паники. Мы соберемся дистанционно, проголосуем. Дайте нам время подумать над нюансами решения", - сказал Савицкис.

Ранее о досрочном снятии с чемпионата объявили финский "Йокерит" и казахстанский "Барыс". "Ак Барс" ранее обратился в лигу с просьбой досрочно завершить сезон. "Думаю, что у руководства КХЛ и совета директоров было немало информации со всех клубов, поэтому и было принято такое решение", - отметил он.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились свыше 410 тыс. человек, зафиксировано более 18 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 658 случаев заражения, 29 человек вылечились и выписаны из больниц.

Теги
Влияние коронавируса на спорт
Реклама на ТАСС
Влияние коронавируса на спорт
Фетисов: спортивный принцип в плей-офф после ухода "Барыса" и "Йокерита" не соблюдался
В среду руководство КХЛ приняло решение о досрочном завершении плей-офф текущего сезона из-за пандемии коронавируса
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС