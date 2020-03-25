Лукин призвал спортсменов с пониманием отнестись к переносу Паралимпиады-2020

Во вторник Международный олимпийский комитет объявил о переносе Олимпийских игр в Японии на 2021 год из-за пандемии. Паралимпийские игры должны были пройти с 25 августа по 6 сентября.

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Владимир Лукин призвал спортсменов с пониманием отнестись к переносу Игр в Токио на 2021 год из-за коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба ПКР.

"Принято важнейшее решение о переносе XXXII Олимпийских и XVI Паралимпийских летних игр в городе Токио на 2021 год. Оно прямо и непосредственно затрагивает судьбу мировой паралимпийской семьи, а следовательно, российского паралимпийского движения, - говорится в релизе. - С учетом возникших обстоятельств Паралимпийский комитет России полностью поддерживает данное решение Международного олимпийского комитета и Международного паралимпийского комитета о переносе Игр. Мы считаем, что гарантия сохранения здоровья спортсменов-участников Паралимпийских игр является первостепенной и непреложной ценностью, превышающей все остальные соображения, мы призываем кандидатов в члены российской паралимпийской команды с пониманием отнестись к этому решению".

Лукин заверил, что ПКР приложит все усилия для обеспечения подготовки команды к Играм: "Со своей стороны руководство Паралимпийского комитета России приложит все усилия для того, чтобы обеспечить оптимальную и всестороннюю подготовку наших спортсменов к тем датам Игр, которые будут, как мы надеемся, определены в ближайшем будущем. Все необходимые корректировки по подготовке к Паралимпиаде будут приниматься в тесном сотрудничестве с общероссийскими спортивными федерациями по видам инвалидности и старшими тренерами национальных сборных команд. Паралимпийцы - это люди, привыкшие преодолевать трудности и проблемы, преодолеем и нынешние".

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились свыше 410 тыс. человек, зафиксировано более 18 тыс. смертельных исходов.