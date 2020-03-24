{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Перенос Олимпиады в Японии

Паралимпийские игры перенесены на 2021 год

Ранее во вторник Международный олимпийский комитет объявил о переносе Олимпийских игр в Японии на 2021
Описание
© Сергей Савостьянов/ТАСС

ТАСС, 24 марта. Международный паралимпийский комитет (МПК) объявил о переносе Паралимпийских игр в Токио на 2021 год из-за пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба МПК.

Ранее во вторник Международный олимпийский комитет объявил о переносе Олимпийских игр в Японии на 2021 год из-за пандемии. Паралимнийские игры должны были пройти с 25 августа по 6 сентября.

На эту тему
МОК объявил о переносе Олимпийских игр в Токио на 2021 год

"Перенос Паралимпийских игр в Токио 2020 года в результате глобальной вспышки коронавируса является абсолютно правильным решением. Здоровье и благополучие человеческой жизни всегда должны быть нашим приоритетом номер один, и проведение любого спортивного мероприятия во время этой пандемии просто невозможно. Самое главное сейчас - не спорт, а сохранение человеческой жизни. Поэтому крайне важно принять все меры для того, чтобы попытаться ограничить распространение этой болезни", - сказал глава МПК Эндрю Парсонс.

"Когда Паралимпийские игры действительно состоятся в Токио в следующем году, они станут впечатляющим глобальным праздником для человечества, которое снова соберется вместе как единое целое. Тем временем мы будем тесно взаимодействовать и работать с нашим спортивным сообществом и Национальными паралимпийскими комитетами, пострадавшими от этой отсрочки", - добавил он.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились около 350 тыс. человек, зафиксировано около 16 тыс. летальных исходов. 

Теги
ЯпонияПарсонс, ЭндрюПеренос Олимпиады в Японии
Реклама на ТАСС
Перенос Олимпиады в Японии
Глава Федерации фехтования России считает обоснованным перенос ОИ-2020 в условиях пандемии
По словам Александра Михайлова, в настоящее время большинство спортсменов не имеют возможности тренироваться
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС