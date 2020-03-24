Паралимпийские игры перенесены на 2021 год

Ранее во вторник Международный олимпийский комитет объявил о переносе Олимпийских игр в Японии на 2021 год из-за пандемии. Паралимнийские игры должны были пройти с 25 августа по 6 сентября.

ТАСС, 24 марта. Международный паралимпийский комитет (МПК) объявил о переносе Паралимпийских игр в Токио на 2021 год из-за пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба МПК.

"Перенос Паралимпийских игр в Токио 2020 года в результате глобальной вспышки коронавируса является абсолютно правильным решением. Здоровье и благополучие человеческой жизни всегда должны быть нашим приоритетом номер один, и проведение любого спортивного мероприятия во время этой пандемии просто невозможно. Самое главное сейчас - не спорт, а сохранение человеческой жизни. Поэтому крайне важно принять все меры для того, чтобы попытаться ограничить распространение этой болезни", - сказал глава МПК Эндрю Парсонс.

"Когда Паралимпийские игры действительно состоятся в Токио в следующем году, они станут впечатляющим глобальным праздником для человечества, которое снова соберется вместе как единое целое. Тем временем мы будем тесно взаимодействовать и работать с нашим спортивным сообществом и Национальными паралимпийскими комитетами, пострадавшими от этой отсрочки", - добавил он.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились около 350 тыс. человек, зафиксировано около 16 тыс. летальных исходов.