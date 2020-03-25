Фазель: продолжать плей-офф КХЛ не имело никакого смысла

МОСКВА, 25 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель поддержал решение Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) о досрочном завершении чемпионата и считает, что продолжать плей-офф не имело смысла. Об этом Фазель рассказал ТАСС.

В среду руководство КХЛ приняло решение о досрочном завершении плей-офф текущего сезона из-за пандемии коронавируса.

"Я думаю, что это правильный выбор. Если КХЛ хочет подготовиться к новому сезону, то не имело никакого смысла продолжать чемпионат. Олимпиада перенесена, чемпионат мира по хоккею отменен, чемпионат Европы по футболу тоже перенесен. Сейчас КХЛ может готовиться к новому сезону, и это очень хорошо", - отметил Фазель.

Согласно заявлению лиги, решение о распределении мест по итогам чемпионата-2019/20 будет принято на одном из ближайших заседаний совета директоров КХЛ. "Во многих лигах нет чемпиона. Это очень печально, но мы ничего не можем поделать с этим. Такова ситуация", - сказал Фазель.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились свыше 410 тыс. человек, зафиксировано более 18 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 658 случаев заражения, 29 человек вылечились и выписаны из больниц.