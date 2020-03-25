Тренер российских синхронисток: перерыв между ОИ и ЧМ должен быть два-три месяца

Во вторник Международный олимпийский комитет объявил о переносе Игр в Токио на 2021 год в связи с распространением коронавируса. Точные сроки проведения Олимпиады пока не определены, она должна пройти до конца лета. В то же время на июль-август запланировано проведение чемпионата мира по водным видам спорта в японской Фукуоке.

МОСКВА, 25 марта. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Перерыв между Олимпийскими играми и чемпионатом мира по водным видам спорта в 2021 году должен быть не меньше двух-трех месяцев. Такое мнение ТАСС высказала Татьяна Данченко, тренер российского дуэта Светлана Ромашина / Светлана Колесниченко.

"Мы до последнего верили в чудо, надеясь, что Олимпиада пройдет в назначенный срок, но, естественно, огромным сюрпризом для нас это не стало, поскольку такое решение мы все-таки ожидали. Это стало огромным расстройством, но все прекрасно понимают, для чего это сделано. В этих условиях оказались все", - сказала Данченко.

"Будем планировать, трудиться и готовиться к следующему году. Есть над чем работать, но о том, будут ли новые программы, говорить не буду, пусть соперники гадают", - отметила Данченко.

Тренер подчеркнула, что Олимпийские игры и чемпионат мира должны пройти с разницей в два-три месяца для того, чтобы спортсмены успели подготовиться к обоим стартам. "Для нас будет оптимальным, если Игры пройдут в начале лета, чтобы после успеть восстановиться и выступить на чемпионате мира. Или чемпионат мира сместить, а Олимпиаду провести в августе. Но однозначно эти два старта нельзя проводить подряд, их нужно разорвать, чтобы между ними было месяца два-три", - добавила она.

Ромашина и Колесниченко - действующие чемпионки мира. Ромашина - пятикратная олимпийская чемпионка, 21-кратная чемпионка мира, предстоящие Игры должны стать четвертыми в ее карьере. Колесниченко - 16-кратная чемпионка мира, олимпийская чемпионка 2016 года в составе группы.