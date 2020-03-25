НОК Молдавии: решение о переносе ОИ было необходимым для гарантий здоровья спортсменов

КИШИНЕВ, 25 марта. /ТАСС/. Президент Национального олимпийского и спортивного комитета Молдавии Николай Журавский приветствовал решение о переносе Олимпийских игр в Токио на 2021 год. Об этом говорится в его заявлении, распространенном в среду пресс-службой организации.

"Пандемия спровоцировала много трудностей в тренировочном процессе спортсменов и полностью нарушила график квалификационных соревнований. Решение отложить Олимпийские игры было смелым, учитывая сложность организации мероприятий, но крайне необходимым с точки зрения гарантий здоровья спортсменов и всех вовлеченных людей. <…> Я приветствую позицию Международного олимпийского комитета (МОК) и организаторов, голос спортсменов был услышан и решение принято в их интересах", - отмечается в заявлении.

Олимпийские игры в Токио были запланированы на период с 24 июля по 9 августа 2020 года. Во вторник МОК объявил о переносе Игр на 2021 год из-за ситуации с коронавирусом.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились свыше 410 тыс. человек, зафиксировано более 18 тыс. смертельных исходов.