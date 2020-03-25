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Влияние коронавируса на спорт

Вяхирева: спортсмены во всем мире находятся в подвешенном состоянии из-за переноса ОИ

Во вторник Международный олимпийский комитет объявил о переносе Игр в Токио на 2021 год в связи с распространением коронавируса

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Спортсмены во всем мире находятся в подвешенном состоянии из-за ситуации с переносом Олимпийских игр в Токио. Об этом заявила олимпийская чемпионка, гандболистка "Ростов-Дона" россиянка Анна Вяхирева, комментарий которой ТАСС предоставила пресс-служба клуба.

Во вторник Международный олимпийский комитет объявил о переносе Игр в Токио на 2021 год в связи с распространением коронавируса. Точные сроки проведения Олимпиады пока не определены, она должна пройти до конца лета.

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"Все к этому шло, на данный момент нет никаких эмоций, состояние подвешенное, - сказала Вяхирева. - По крайней мере у нас есть информация хоть по одному турниру, и то она неконкретная. Но от спортсменов ничего не зависит, нам приходится только ждать. Поэтому ожидание - это единственное наше состояние сейчас".

"Думаю, все спортсмены расстроены из-за того, что происходит, но ничего не поделаешь. Считаю, это единственно правильное решение. Здоровье людей важнее каких-либо соревнований. Надеюсь, скоро ситуация с коронавирусом сойдет на нет и люди поправятся", - добавила спортсменка.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились свыше 403 тыс. человек, зафиксировано более 18 тыс. смертельных исходов.

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Влияние коронавируса на спорт
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