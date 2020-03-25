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Летние олимпийские виды спорта

Вдовин: проведение олимпийского отбора по скейтбордингу в РФ возможно из-за переноса Игр

Глава Федерации скейтбординга России отметил, что со спортивной точки зрения перенос Олимпиады - это позитивная новость
Глава Федерации скейтбординга России Илья Вдовин Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Глава Федерации скейтбординга России Илья Вдовин
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Перенос сроков проведения Олимпийских игр в Токио позволяет рассмотреть возможность проведения в России какого-либо этапа олимпийского отбора по скейтбордингу. Такое мнение ТАСС в среду высказал глава Федерации скейтбординга России Илья Вдовин.

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Во вторник было принято решение о переносе Олимпийских игр на 2021 год из-за пандемии коронавируса. Изначально Игры в Токио должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. По квалификационным правилам, олимпийские лицензии достанутся трем лучшим райдерам чемпионата мира в каждой дисциплине, еще 16 путевок в каждой дисциплине будут распределены по результатам олимпийского рейтинга, по одной путевке получат спортсмены, представляющие Японию, страну - хозяйку соревнований. Квалификационный олимпийский отбор должен был быть завершен 31 мая.

"Честно говоря, у нас эмоции по поводу переноса Олимпиады положительные. Скейтбординг - прогрессирующий вид спорта, и я уверен, что через год наши ребята будут кататься лучше, чем сегодня. Системная поддержка скейтбординга в России началась не так давно, и если в других странах что-то уже пройдено, то мы пока в середине пути", - сказал Вдовин.

"Со спортивной точки зрения это позитивная новость, а с точки зрения сроков это дает нам возможность подумать о проведении какого-либо отборочного олимпийского турнира в России в начале следующего года. Это тоже позитивный момент для нас. И в любом случае, ясность, какая бы она не была, лучше, чем неопределенность", - заключил собеседник агентства.

Скейтбординг впервые будет представлен в программе Олимпийских игр.

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Летние олимпийские виды спорта
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