Три легкоатлета дисквалифицированы за работу с пожизненно отстраненным тренером Казариным

ТАСС, 26 марта. Российские бегуны Рудольф Верховых, Андрей Исайчев и Анна Князева-Широкова отстранены на один год за сотрудничество с пожизненно дисквалифицированным тренером Владимиром Казариным. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Дисквалификация Верховых завершится 16 июня 2020 года, Исайчева и Князевой-Широковой - 16 декабря.

В апреле 2017 года Спортивный арбитражный суд пожизненно дисквалифицировал Казарина за нарушение антидопинговых правил. Поводом для расследования стали фильмы немецкого телеканала ARD о систематических нарушениях антидопинговых правил российскими легкоатлетами и тренерами. Информатор ARD российский легкоатлет Андрей Дмитриев рассказывал, что Казарин после дисквалификации продолжил тренировать российских легкоатлетов.