Участники остановленного турнира претендентов FIDE покинут Екатеринбург в четверг

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 марта. /ТАСС/. Участники турнира претендентов на звание чемпиона мира по шахматам в Екатеринбурге, который был приостановлен из-за грядущего закрытия воздушного сообщения РФ с другими странами, покинут город в четверг. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Международной шахматной федерации (FIDE).

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Турнир претендентов в Екатеринбурге был приостановлен 26 марта из-за постановления правительства РФ о прекращении воздушного сообщения с другими странами. Планируется, что турнир с сохранением текущих результатов продолжится после стабилизации ситуации с распространением коронавирусной инфекции.

"Спортсмены уже покидают Екатеринбург, улетают сегодня", - уточнили в пресс-службе.

Российская Федерация с 27 марта прекратит международные полеты, кроме рейсов для вывоза россиян.

На момент приостановки в турнирной таблице лидерство делят россиянин Ян Непомнящий и француз Максим Вашье-Лаграв (по 4,5 очка), далее идут россиянин Александр Грищук, нидерландец Аниш Гири, американец Фабиано Каруана, китаец Ван Хао (по 3,5), россиянин Кирилл Алексеенко и китаец Дин Лижэнь (по 2,5). Планировалось, что турнир завершится 3 апреля.