Шахматный турнир претендентов в Екатеринбурге приостановлен из-за коронавируса

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 марта. /ТАСС/. Турнир претендентов по шахматам в Екатеринбурге приостановлен из-за постановления правительства Российской Федерации о прекращении воздушного сообщения с другими странами из-за коронавируса. Об этом говорится в заявлении президента Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадия Дворковича, которое приводит пресс-служба организации.

Российская Федерация с 27 марта прекратит международные полеты, кроме рейсов для вывоза россиян.

"FIDE не может продолжать турнир без гарантии безопасного и своевременного возвращения игроков и официальных лиц домой, в этой ситуации принято решение прекратить турнир, он будет продолжен позднее. Точная дата возобновления турнира будет объявлена настолько скоро, насколько это будет возможно, учитывая ситуацию с коронавирусом. Как было предусмотрено специальными правилами, согласованными с игроками до начала турнира, результаты семи туров останутся в силе, турнир будет возобновлен в том же составе, начиная с восьмого тура. FIDE выражает благодарность игрокам, официальным лицам, волонтерам и всей команде организаторов", - заявил Дворкович.

После семи туров в турнирной таблице лидерство делят россиянин Ян Непомнящий и француз Максим Вашье-Лаграв (по 4,5 очка), далее идут россиянин Александр Грищук, нидерландец Аниш Гири, американец Фабиано Каруана, китаец Ван Хао (по 3,5), россиянин Кирилл Алексеенко и китаец Дин Лижэнь (по 2,5).

В турнире претендентов, который проходил без зрителей, участвуют восемь шахматистов. Контроль времени классический. На первые 40 ходов у участников по 100 минут, затем еще 50 минут на 20 ходов и 15 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная с первого.