Шахматный турнир претендентов в Екатеринбурге приостановлен из-за коронавируса

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 марта. /ТАСС/. Турнир претендентов по шахматам в Екатеринбурге приостановлен из-за постановления правительства Российской Федерации о прекращении воздушного сообщения с другими странами из-за коронавируса. Об этом говорится в заявлении президента Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадия Дворковича, которое приводит пресс-служба организации.
Российская Федерация с 27 марта прекратит международные полеты, кроме рейсов для вывоза россиян.
"FIDE не может продолжать турнир без гарантии безопасного и своевременного возвращения игроков и официальных лиц домой, в этой ситуации принято решение прекратить турнир, он будет продолжен позднее. Точная дата возобновления турнира будет объявлена настолько скоро, насколько это будет возможно, учитывая ситуацию с коронавирусом. Как было предусмотрено специальными правилами, согласованными с игроками до начала турнира, результаты семи туров останутся в силе, турнир будет возобновлен в том же составе, начиная с восьмого тура. FIDE выражает благодарность игрокам, официальным лицам, волонтерам и всей команде организаторов", - заявил Дворкович.
После семи туров в турнирной таблице лидерство делят россиянин Ян Непомнящий и француз Максим Вашье-Лаграв (по 4,5 очка), далее идут россиянин Александр Грищук, нидерландец Аниш Гири, американец Фабиано Каруана, китаец Ван Хао (по 3,5), россиянин Кирилл Алексеенко и китаец Дин Лижэнь (по 2,5).
В турнире претендентов, который проходил без зрителей, участвуют восемь шахматистов. Контроль времени классический. На первые 40 ходов у участников по 100 минут, затем еще 50 минут на 20 ходов и 15 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная с первого.
Турнир претендентов проходит в два круга, участники успели провести все партии первого круга, окончание турнира было запланировано на 3 апреля. В случае равенства очков при ранжировании игроков первым критерием являются результаты личных встреч, затем количество побед и, наконец, коэффициент Зоннеборна - Бергера, который равен сумме очков соперников, над которыми шахматист одержал победу, и половине очков соперников, с которыми он сыграл вничью. Если все эти показатели у победителей окажутся равными, лучший шахматист турнира будет определен в тай-брейке. Победитель соревнования получит право провести матч за шахматную корону с чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном.
Ситуация с коронавирусом
Ранее из-за коронавируса было перенесено множество крупномасштабных спортивных мероприятий, в том числе Олимпийские игры в Токио, чемпионат Европы по футболу, Всемирная шахматная олимпиада в Москве, отменен чемпионат мира по хоккею, отложен ряд этапов Гран-при "Формулы-1". Были приостановлены ведущие футбольные лиги, а также Национальная хоккейная лига (НХЛ) и Национальная баскетбольная ассоциация (НБА). В России в среду был досрочно завершен сезон Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), до 24 апреля приостановлен чемпионат России по футболу и многие другие внутрироссийские и международные соревнования.
Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились свыше 457 тыс. человек, зафиксировано более 21 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 840 случаев заражения, 38 человек вылечились и выписаны из больниц, два человека умерли.