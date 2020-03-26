Филатов: турнир претендентов по шахматам остановлен ради здоровья игроков

В четверг было принято решение о приостановке турнира в Екатеринбурге.

МОСКВА, 26 марта. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Турнир претендентов на звание чемпиона мира по шахматам остановлен для сохранения здоровья игроков. Об этом ТАСС заявил президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов.

"Это совместное решение FIDE [Международной шахматной федерации] и ФШР, чтобы не подвергать лишнему риску игроков и всех, кто участвует в проведении турнира претендентов. И в соответствии с рекомендациями правительства РФ, мы решили приостановить турнир. Когда возобновится или будет доигран - будет объявлено позднее", - сказал Филатов.

Российская Федерация с 27 марта прекратит международные полеты, кроме рейсов для вывоза россиян.

На момент приостановки в турнирной таблице лидерство делят россиянин Ян Непомнящий и француз Максим Вашье-Лаграв (по 4,5 очка), далее идут россиянин Александр Грищук, нидерландец Аниш Гири, американец Фабиано Каруана, китаец Ван Хао (по 3,5), россиянин Кирилл Алексеенко и китаец Дин Лижэнь (по 2,5). Планировалось, что турнир завершится 3 апреля.