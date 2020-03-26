Карпов: остановка турнира претендентов может иметь тяжелейшие последствия для FIDE

МОСКВА, 26 марта. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Остановка турнира претендентов на звание чемпиона мира - это исключительное событие, которое может вызвать тяжелейшие последствия для Международной шахматной федерации (FIDE). Такое мнение ТАСС высказал 12-й чемпион мира Анатолий Карпов.

Турнир претендентов на звание чемпиона мира по шахматам в Екатеринбурге был приостановлен в четверг из-за постановления правительства РФ о прекращении воздушного сообщения с другими странами.

"Честно говоря, для меня весть не очень хорошая. Думал, что турнир даже в этих условиях можно доиграть. Была обеспечена полная изоляция игроков, можно было совсем ограничить их общение. Все было обеспечено, игроки жили изолированно, не знаю, чем вызвано такое решение", - сказал Карпов.

"Прерывать шахматное соревнование такого уровня - это несет тяжелые последствия. Это исключительное событие. Помню, когда остановили наш матч с Каспаровым, это вызвало тяжелейшие последствия. Не только для нас с Каспаровым, но и для FIDE, пострадали отношения внутри", - добавил Карпов.

Российская Федерация с 27 марта прекратит международные полеты, кроме рейсов для вывоза россиян.

На момент приостановки в турнирной таблице лидерство делят россиянин Ян Непомнящий и француз Максим Вашье-Лаграв (по 4,5 очка), далее идут россиянин Александр Грищук, нидерландец Аниш Гири, американец Фабиано Каруана, китаец Ван Хао (по 3,5), россиянин Кирилл Алексеенко и китаец Дин Лижэнь (по 2,5). Планировалось, что турнир завершится 3 апреля.