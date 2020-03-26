Шипов: приостановка турнира претендентов станет большой потерей для любителей спорта

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Приостановка турнира претендентов по шахматам станет большой потерей для любителей спорта и всей публики в условиях самоизоляции и всевозможных ограничений. Такое мнение ТАСС высказал международный гроссмейстер Сергей Шипов.
В четверг было объявлено о приостановке турнира претендентов на неопределенный срок из-за постановления правительства РФ о прекращении воздушного сообщения с другими странами из-за пандемии коронавируса. Российская Федерация с 27 марта прекратит международные полеты, кроме рейсов для вывоза россиян.
"Это очень печальное известие, конечно, турнир надо было доиграть до конца. Но я понимаю, что выдержать давление со всех сторон было очень сложно. Я считаю, что остановка турнира не совсем правильна со спортивной точки зрения. Это как в беге на длинные дистанции половину дистанции пробежать, а потом через паузу другую половину", - отметил Шипов.
"Мне кажется, что для всей публики и любителей спорта это будет большая потеря. В условиях самоизоляции и всевозможных ограничений турнир был отдушиной для людей. Но сейчас происходит какая-то абсолютно уникальная ситуация и в истории шахмат, и в истории всей планеты. Никогда не было такой паники и информационного вала, который давит со всех сторон", - добавил собеседник агентства.
После семи туров в турнирной таблице лидерство делят россиянин Ян Непомнящий и француз Максим Вашье-Лаграв (по 4,5 очка), далее идут россиянин Александр Грищук, нидерландец Аниш Гири, американец Фабиано Каруана, китаец Ван Хао (по 3,5), россиянин Кирилл Алексеенко и китаец Дин Лижэнь (по 2,5).
"Турнир развивался очень интересно, интрига закручивалась, и ожидания после первого круга были очень большие. Думаю, с каждым последующим туром интерес бы только нарастал с учетом того, что он оказался едва ли не единственным крупным соревнованием в мире", - заключил Шипов.