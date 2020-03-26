Шипов: приостановка турнира претендентов станет большой потерей для любителей спорта

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Приостановка турнира претендентов по шахматам станет большой потерей для любителей спорта и всей публики в условиях самоизоляции и всевозможных ограничений. Такое мнение ТАСС высказал международный гроссмейстер Сергей Шипов.

В четверг было объявлено о приостановке турнира претендентов на неопределенный срок из-за постановления правительства РФ о прекращении воздушного сообщения с другими странами из-за пандемии коронавируса. Российская Федерация с 27 марта прекратит международные полеты, кроме рейсов для вывоза россиян.

"Это очень печальное известие, конечно, турнир надо было доиграть до конца. Но я понимаю, что выдержать давление со всех сторон было очень сложно. Я считаю, что остановка турнира не совсем правильна со спортивной точки зрения. Это как в беге на длинные дистанции половину дистанции пробежать, а потом через паузу другую половину", - отметил Шипов.