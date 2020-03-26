ХК "Сибирь" хочет сохранить текущий состав для выполнения высоких задач в следующем сезоне

В среду руководство КХЛ приняло решение о досрочном завершении плей-офф текущего сезона из-за пандемии коронавируса. "Сибирь" впервые за четыре сезона пробилась в плей-офф, где в первом раунде переиграла "Автомобилист" со счетом 4-1 в серии и в четвертьфинале Кубка Гагарина должна была сыграть с "Барысом". Однако команда из Нур-Султана, как и финский "Йокерит" ранее, объявили о досрочном снятии с чемпионата.

"В целом мы довольны сезоном, действительно выполнили задачу. Но это спорт, и всегда надо стремиться к большему, что мы делали и будем делать. Обязательно хотим сохранить состав - это наша приоритетная задача сейчас. Со следующего сезона готовы начать штурмовать вершины, у тренерского штаба есть контракт еще на один год", - отметил Фастовский.

В розыгрыше Кубка Гагарина помимо "Сибири" оставались московские "Динамо" и ЦСКА, петербургский СКА, казанский "Ак Барс" и уфимский "Салават Юлаев". Лучшим результатом новосибирской команды в КХЛ является выход в полуфинал Кубка Гагарина в сезоне-2014/15.