Мессина: ситуация с приостановкой сезона НБА из-за коронавируса схожа с европейской

МОСКВА, 26 марта. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Ситуация в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), связанная с приостановкой сезона из-за распространения коронавируса, схожа с европейской - всем хочется, чтобы сезон был доигран и спасен, но здоровье людей самое важное сегодня. Об этом ТАСС рассказал главный тренер "Милана", работавший в клубах НБА "Сан-Антонио" и "Лейкерс", Этторе Мессина.

Руководство НБА 12 марта приняло решение приостановить регулярный чемпионат на неопределенный срок. Причиной стал положительный результат теста на коронавирус центрового "Юты" Руди Гобера. На сегодняшний день известно о заражении в нескольких клубах лиги. Среди них значатся "Юта", "Детройт", "Бруклин", "Филадельфия" и "Лос-Анджелес Лейкерс".

"Я поддерживаю связь с друзьями из НБА, мы общаемся. И там ситуация примерно такая же. Все в лиге стараются сохранять позитив и надежду. Всем хочется, чтобы сезон был спасен и доигран, но здоровье людей, здоровье работников клубов - это приоритет сейчас", - сказал Мессина.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились свыше 457 тыс. человек, зафиксировано более 21 тыс. смертельных исходов.

"Такого я никогда не видел и не мог себе даже представить, пандемия коронавируса и все, что она несет, напоминает какое-то послевоенное время. И мы видим, что к вирусу никто не был готов, ни одна страна, ни один человек не был готов и не предполагал, как все может развиваться. Сейчас мы каждый день боремся, стараемся искать выходы и лекарство. И мы должны быть бесконечно благодарны докторам, медсестрам, людям, которые работают в госпиталях, встречают этот вирус, но помогают спасать людей", - заключил Мессина.