{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Влияние коронавируса на спорт

Мессина: ситуация с приостановкой сезона НБА из-за коронавируса схожа с европейской

Руководство НБА 12 марта приняло решение приостановить регулярный чемпионат на неопределенный срок
Главный тренер "Милана" Этторе Мессина Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Главный тренер "Милана" Этторе Мессина
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 26 марта. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Ситуация в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), связанная с приостановкой сезона из-за распространения коронавируса, схожа с европейской - всем хочется, чтобы сезон был доигран и спасен, но здоровье людей самое важное сегодня. Об этом ТАСС рассказал главный тренер "Милана", работавший в клубах НБА "Сан-Антонио" и "Лейкерс", Этторе Мессина.

На эту тему
Мессина: Евролига должна установить дедлайн по решению о прекращении сезона

Руководство НБА 12 марта приняло решение приостановить регулярный чемпионат на неопределенный срок. Причиной стал положительный результат теста на коронавирус центрового "Юты" Руди Гобера. На сегодняшний день известно о заражении в нескольких клубах лиги. Среди них значатся "Юта", "Детройт", "Бруклин", "Филадельфия" и "Лос-Анджелес Лейкерс".

"Я поддерживаю связь с друзьями из НБА, мы общаемся. И там ситуация примерно такая же. Все в лиге стараются сохранять позитив и надежду. Всем хочется, чтобы сезон был спасен и доигран, но здоровье людей, здоровье работников клубов - это приоритет сейчас", - сказал Мессина.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились свыше 457 тыс. человек, зафиксировано более 21 тыс. смертельных исходов.

"Такого я никогда не видел и не мог себе даже представить, пандемия коронавируса и все, что она несет, напоминает какое-то послевоенное время. И мы видим, что к вирусу никто не был готов, ни одна страна, ни один человек не был готов и не предполагал, как все может развиваться. Сейчас мы каждый день боремся, стараемся искать выходы и лекарство. И мы должны быть бесконечно благодарны докторам, медсестрам, людям, которые работают в госпиталях, встречают этот вирус, но помогают спасать людей", - заключил Мессина.

Теги
Влияние коронавируса на спорт
Реклама на ТАСС
Влияние коронавируса на спорт
Стадион мадридского "Реала" станет центром по хранению медицинских препаратов
Медикаменты будут собраны за счет пожертвований, полученных от различных организаций и предприятий
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС