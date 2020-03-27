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Влияние коронавируса на спорт

Астахов: Единой лиге ВТБ следовало бы объявить чемпиона по таблице на момент приостановки

В пятницу руководство Единой лиги ВТБ и клубы приняли решение о досрочном завершении сезона-2019/20
Генеральный директор "Химок" Павел Астахов Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Генеральный директор "Химок" Павел Астахов
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 27 марта. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Единая лига ВТБ должна была зафиксировать таблицу на момент последнего сыгранного тура, объявить чемпиона и призеров. Такое мнение ТАСС высказал генеральный директор "Химок" Павел Астахов.

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На момент приостановки чемпионата "Химки" возглавляли турнирную таблицу.

"Позиция "Химок" очень простая, - сказал Астахов. - Мы сыграли две трети чемпионата. И в нынешней ситуации, связанной с эпидемией коронавируса, продолжать турнир невозможно. Поэтому мы голосовали за досрочное завершение сезона с финализацией таблицы на последний сыгранный тур, с награждением призеров и объявлением чемпиона".

"Если бы была половина сыграна или треть, то это одно, но так как большая часть прошла, то это другая история", - добавил Астахов.

В пятницу руководство Единой лиги ВТБ и клубы приняли решение о досрочном завершении сезона-2019/20 из-за угрозы распространения коронавируса.

Теги
Влияние коронавируса на спорт
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