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Влияние коронавируса на спорт

Кириленко: исполком РФБ утвердит итоговую таблицу чемпионата России, но спешить не будет

В пятницу Единая лига ВТБ объявила о досрочном завершении сезона-2019/20 из-за угрозы распространения коронавируса
Глава РФБ Андрей Кириленко Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Глава РФБ Андрей Кириленко
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 27 марта. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Итоговое положение чемпионата России утвердит исполком Российской федерации баскетбола (РФБ), из-за форс-мажорной ситуации спешки не будет. Об этом ТАСС заявил президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко.

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В пятницу Единая лига ВТБ объявила о досрочном завершении сезона-2019/20 из-за угрозы распространения коронавируса. Как объяснила генеральный директор турнира Илона Корстин, итоговое положение чемпионата России позднее представит РФБ.

"Лига передаст нам итоговую классификацию на утверждение, мы соберем исполком и утвердим ее", - сказал Кириленко.

"Спешки тут не должно быть. Всем ясно, что произошел форс-мажор и это займет определенное время", - добавил он.

На момент окончания турнира лидером в турнирной таблице были подмосковные "Химки", которые в 19 матчах одержали 18 побед. В прошлом сезоне победу в турнире одержал московский ЦСКА.

Теги
Влияние коронавируса на спорт
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