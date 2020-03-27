МОК поблагодарил лидеров стран G20 за поддержку решения о переносе Олимпийских игр в Токио

Во вторник МОК принял решение перенести Олимпийские игры на 2021 год из-за пандемии коронавирусной инфекции. Изначально Игры в Токио должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. В своем заявлении, опубликованном в четверг, лидеры G20 поблагодарили МОК за решение не проводить Игры в 2020 году, чтобы не усугублять распространение в странах коронавирусной инфекции.

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах поблагодарил лидеров стран Группы двадцати (G20) за поддержку переноса Олимпийских игр в Токио. Об этом сообщает пресс-служба МОК.

"Поддержка лидерами G20 решения о переносе Олимпийских игр имеет важнейшее значение для Японии и МОК. Несмотря на тяжелые времена, которые переживают представители всех стран [из-за пандемии коронавируса], в конечном счете Олимпийские игры могут стать светом в конце туннеля", - заявил Бах.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на большинство стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились почти 522 тыс. человек, зафиксировано более 23,5 тыс. смертельных исходов.