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Кризис в российской легкой атлетике

Антюх и Соболева попали под подозрение World Athletics из-за упоминания в списке Макларена

Доклад Макларена о нарушениях антидопинговых правил был опубликован в 2016 году

ТАСС, 27 марта. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) подала иск в Спортивный арбитражный суд (CAS) в отношении российских легкоатлетов Натальи Антюх, Оксаны Кондратьевой и Елены Соболевой из-за того, что их имена присутствовали в докладе Ричарда Макларена. Об этом сообщает пресс-служба Независимого органа по контролю за соблюдением антидопинговых правил Athletics Integrity Unit (AIU).

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24 марта пресс-служба CAS сообщила ТАСС, что суд намерен рассмотреть иски World Athletics, предъявленные Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) и четырем легкоатлетам: олимпийскому чемпиону 2008 года в прыжках в высоту Андрею Сильнову, Антюх, Кондратьевой и Соболевой. Из сообщения AIU следует, что спортсмены подозреваются в использовании запрещенного вещества или метода, доказательством которого служит доклад Макларена.

Антюх - победительница Олимпиады 2012 года в беге на 400 метров с барьерами, в ее активе также две медали Игр-2004: серебро в эстафете 4х400 м и бронза в беге на 400 метров. Соболева - серебряный призер зимнего чемпионата мира - 2006 в беге на 800 метров, на летнем чемпионате мира 2007 года в Японии она финишировала второй в забеге на 1500 метров, но впоследствии этот результат был аннулирован из-за нарушения спортсменкой антидопинговых правил. Кондратьева - метательница молота, в ее активе серебро Универсиады 2013 года в Казани и золото командного чемпионата Европы, который проходил летом 2015 года в Чебоксарах.

Доклад Макларена о нарушениях антидопинговых правил был опубликован в 2016 году, на его основании было приостановлено членство Паралимпийского комитета России (ПКР) в Международном паралимпийском комитете (МПК), 15 марта 2019 года вступило в силу решение о восстановлении прав ПКР.

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РоссияКризис в российской легкой атлетике
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