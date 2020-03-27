AIBA ждет решения от МОК по дате проведения ОИ, чтобы сформировать календарь на 2021 год

Во вторник МОК принял решение перенести Олимпийские игры на 2021 год из-за пандемии коронавирусной инфекции. Изначально Игры в Токио должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года.

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Международная ассоциация бокса (AIBA) ждет решения от Международного олимпийского комитета (МОК) по точным датам проведения летних Олимпийских игр в Токио, чтобы сформировать календарь соревнований на 2021 год. Об этом сообщил исполняющий обязанности президента AIBA Мохаммед Мустасан, комментарий которого ТАСС предоставила пресс-служба организации.

"Решение перенести Олимпийские игры 2020 года из-за пандемии было ожидаемым, - отметил Мустасан. - Но у нас есть соглашения со спонсорами и городами о проведении крупных турниров [на 2021 год], и теперь самая важная задача для нас вписать эти соревнования в олимпийский график. Это сложный процесс, касающийся не только принимающих городов, но и спортсменов, которым нужно рассчитать подготовку. Поэтому мы не можем ждать слишком долго определения новых дат проведения Олимпийских игр".

Также Мустасан выразил сожаление, что во время европейского олимпийского квалификационного турнира в Лондоне коронавирусом заразились спортсмены и тренеры из сборных Турции и Хорватии. "Я надеюсь, что у них не будет осложнений, и что они выздоровеют как можно скорее, чтобы продолжить свои карьеры. Я попросил медицинскую комиссию расследовать, есть ли еще случаи заражения после турнира в Лондоне", - отметил глава AIBA.

В составе сборной Хорватии заражение коронавирусом было зафиксировано у одного боксера и двух тренеров, в сборной Турции - у двух боксеров и одного тренера.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились почти 522 тыс. человек, зафиксировано более 23,5 тыс. смертельных исходов.