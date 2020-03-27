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Влияние коронавируса на спорт

AIBA ждет решения от МОК по дате проведения ОИ, чтобы сформировать календарь на 2021 год

Во вторник МОК принял решение перенести Олимпийские игры на 2021 год из-за коронавируса

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Международная ассоциация бокса (AIBA) ждет решения от Международного олимпийского комитета (МОК) по точным датам проведения летних Олимпийских игр в Токио, чтобы сформировать календарь соревнований на 2021 год. Об этом сообщил исполняющий обязанности президента AIBA Мохаммед Мустасан, комментарий которого ТАСС предоставила пресс-служба организации.

Во вторник МОК принял решение перенести Олимпийские игры на 2021 год из-за пандемии коронавирусной инфекции. Изначально Игры в Токио должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года.

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"Решение перенести Олимпийские игры 2020 года из-за пандемии было ожидаемым, - отметил Мустасан. - Но у нас есть соглашения со спонсорами и городами о проведении крупных турниров [на 2021 год], и теперь самая важная задача для нас вписать эти соревнования в олимпийский график. Это сложный процесс, касающийся не только принимающих городов, но и спортсменов, которым нужно рассчитать подготовку. Поэтому мы не можем ждать слишком долго определения новых дат проведения Олимпийских игр".

Также Мустасан выразил сожаление, что во время европейского олимпийского квалификационного турнира в Лондоне коронавирусом заразились спортсмены и тренеры из сборных Турции и Хорватии. "Я надеюсь, что у них не будет осложнений, и что они выздоровеют как можно скорее, чтобы продолжить свои карьеры. Я попросил медицинскую комиссию расследовать, есть ли еще случаи заражения после турнира в Лондоне", - отметил глава AIBA.

В составе сборной Хорватии заражение коронавирусом было зафиксировано у одного боксера и двух тренеров, в сборной Турции - у двух боксеров и одного тренера.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились почти 522 тыс. человек, зафиксировано более 23,5 тыс. смертельных исходов.

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Влияние коронавируса на спорт
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