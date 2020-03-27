Сборная России по велошоссе прекратила тренировочные мероприятия из-за коронавируса

"У нас все отменено, мы сейчас ждем развития обстановки, и по мере того, как разрешат [тренироваться], мы приступим к подготовке, - сказал Абрамян. - Из Крыма и Сочи спортсмены отозваны, регионы тоже отозвали сборные, на сегодняшний день у нас все уехали. Остаются только спортсмены, которые готовились за свой счет, и регионы их пока не отзывают".

Часть велогонщиков находились в Крыму и Сочи на индивидуальной подготовке. "Они сейчас сидят на побережье и ждут, что будет дальше, - отметил специалист. - Возможно, вообще запретят выезжать на шоссе, но пока такого конкретного запрета нет, у нас каждый час все меняется, мы ждем, и если будет такое распоряжение, ребята все улетят домой. Но я еще раз хотел бы подчеркнуть, что по линии сборной и субъектов РФ никаких мероприятий не проводится".

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились почти 522 тыс. человек, зафиксировано более 23,5 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 1036 случаев заражения, выздоровели 45 человек, четверо умерли.