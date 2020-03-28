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Влияние коронавируса на спорт

Кремлев: российские боксеры не нарушали условий карантина, все находятся дома

Ранее агентство Reuters со ссылкой на записи в Instagram сообщило, что боксеры Габил Мамедов и Расул Салиев нарушают условия карантина
Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Федерация бокса России не обнаружила фактов нарушения спортсменами условий карантина. Об этом ТАСС сообщил генеральный секретарь организации Умар Кремлев.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на записи в Instagram сообщило, что российские боксеры Габил Мамедов и Расул Салиев нарушают условия карантина. По возвращении домой из Лондона, где проходил олимпийский квалификационный турнир, который был прерван 16 марта из-за распространения коронавируса, все представители сборной России ушли на двухнедельный карантин. В пятницу Кремлев сообщил ТАСС, что Федерация бокса России проведет собственную проверку с целью выяснить, нарушали ли спортсмены карантин.

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"Российские боксеры не нарушили условий карантина, - сказал Кремлев. - Мы провели соответствующее расследование и не выявили нарушений. Мамедов занимался у себя во дворе, никуда не выходил".

В четверг глава Федерации бокса Турции заявил, что два турецких боксера и один из тренеров национальной сборной заразились коронавирусом на турнире в Лондоне. Позднее генеральный секретарь Хорватской федерации бокса сообщил Би-би-си, что тесты одного боксера и двух тренеров национальной сборной по возвращении домой также дали положительный результат на коронавирус. Таким образом, количество заразившихся на турнире в Лондоне достигло шести человек. При этом в Международном олимпийском комитете (МОК) заявили, что местом, где заразились спортсмены и тренеры, не обязательно является турнир в Лондоне.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 575 тыс. человек, зафиксировано свыше 26 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 1264 случая заражения, выздоровели 49 человек. По данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, умерли четыре пациента.

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РоссияВлияние коронавируса на спорт
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