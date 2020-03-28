СМИ: десять футболистов испанской "Валенсии" заражены коронавирусом

ТАСС, 28 марта. Количество инфицированных коронавирусом в испанском футбольном клубе "Валенсия" достигло 25 человек. Об этом сообщает газета Marca .

По информации источника, среди них 10 игроков и 15 сотрудников клуба. Имена инфицированных не сообщаются, ранее лично о заболевании сообщили Эсекьель Гарай, выступавший ранее за петербургский "Зенит", Хосе Гайя и Эльяким Мангала. За "Валенсию" выступает полузащитник сборной России Денис Черышев.

По данным Университета Джона Хопкинса, в Испании коронавирусом заразилось свыше 65 тыс. человек, более 9 тыс. выздоровело, свыше 5 тыс. человек умерло.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 575 тыс. человек, зафиксировано свыше 26 тыс. смертельных исходов.