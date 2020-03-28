Валуев призвал всех граждан РФ соблюдать режим изоляции в связи с коронавирусом

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе, депутат Государственной думы Николай Валуев призвал всех граждан РФ соблюдать режим изоляции, чтобы замедлить распространение эпидемии коронавируса. Об этом Валуев рассказал ТАСС.
Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 575 тыс. человек, зафиксировано свыше 26 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 1264 случая заражения, выздоровели 49 человек, четверо умерли.
"Людям в такой момент могу только сказать, что надо соблюдать режим изоляции. Потому что сейчас на фоне развития инфекции нужно максимально не дать ей распространиться. Поэтому живое общение и любые перемещения нужно уменьшить до максимально возможного", - подчеркнул Валуев.
"Мы всей семьей соблюдаем изоляцию. Сейчас находимся за городом, поэтому нам легче, чем тем, кто находится в городе и сидит в квартире. Дел по хозяйству много, плюс много дел с документами. Скучать не приходится", - добавил собеседник агентства.
По указу мэра Москвы Сергея Собянина, жители столицы начиная с 26 марта должны соблюдать домашний режим, в том числе и те, кто продолжал работать. Ранее было объявлено о переводе школьников на дистанционное обучение. 25 марта в телеобращении к россиянам Владимир Путин в связи с распространением коронавируса в стране и мире объявил следующую неделю нерабочей.
"Мы должны сами находиться дома, чтобы не допустить распространения эпидемии, делаем все возможное, только удаленно. Самому мне иногда приходится ходить в аптеку, в магазин практически не хожу, только за какими-то мелочами. В магазины, где много людей, вообще не хожу - в деревне хлеб очень хороший, масло и молоко у нас есть, что еще надо? Остальную еду заказываем на дом", - заключил Валуев.