Валуев призвал всех граждан РФ соблюдать режим изоляции в связи с коронавирусом

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 575 тыс. человек, зафиксировано свыше 26 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 1264 случая заражения, выздоровели 49 человек, четверо умерли.

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе, депутат Государственной думы Николай Валуев призвал всех граждан РФ соблюдать режим изоляции, чтобы замедлить распространение эпидемии коронавируса. Об этом Валуев рассказал ТАСС.

"Людям в такой момент могу только сказать, что надо соблюдать режим изоляции. Потому что сейчас на фоне развития инфекции нужно максимально не дать ей распространиться. Поэтому живое общение и любые перемещения нужно уменьшить до максимально возможного", - подчеркнул Валуев.

"Мы всей семьей соблюдаем изоляцию. Сейчас находимся за городом, поэтому нам легче, чем тем, кто находится в городе и сидит в квартире. Дел по хозяйству много, плюс много дел с документами. Скучать не приходится", - добавил собеседник агентства.

По указу мэра Москвы Сергея Собянина, жители столицы начиная с 26 марта должны соблюдать домашний режим, в том числе и те, кто продолжал работать. Ранее было объявлено о переводе школьников на дистанционное обучение. 25 марта в телеобращении к россиянам Владимир Путин в связи с распространением коронавируса в стране и мире объявил следующую неделю нерабочей.

"Мы должны сами находиться дома, чтобы не допустить распространения эпидемии, делаем все возможное, только удаленно. Самому мне иногда приходится ходить в аптеку, в магазин практически не хожу, только за какими-то мелочами. В магазины, где много людей, вообще не хожу - в деревне хлеб очень хороший, масло и молоко у нас есть, что еще надо? Остальную еду заказываем на дом", - заключил Валуев.