{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Влияние коронавируса на спорт

Валуев призвал всех граждан РФ соблюдать режим изоляции в связи с коронавирусом

Депутат Госдумы заявил, что живое общение и любые перемещения нужно уменьшить до максимально возможного
Депутат Госдумы Николай Валуев Александр Щербак/ТАСС
Описание
Депутат Госдумы Николай Валуев
© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе, депутат Государственной думы Николай Валуев призвал всех граждан РФ соблюдать режим изоляции, чтобы замедлить распространение эпидемии коронавируса. Об этом Валуев рассказал ТАСС.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 575 тыс. человек, зафиксировано свыше 26 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 1264 случая заражения, выздоровели 49 человек, четверо умерли.

На эту тему
Режим самоизоляции с 26 марта должны соблюдать 1,9 млн пожилых москвичей

"Людям в такой момент могу только сказать, что надо соблюдать режим изоляции. Потому что сейчас на фоне развития инфекции нужно максимально не дать ей распространиться. Поэтому живое общение и любые перемещения нужно уменьшить до максимально возможного", - подчеркнул Валуев.

"Мы всей семьей соблюдаем изоляцию. Сейчас находимся за городом, поэтому нам легче, чем тем, кто находится в городе и сидит в квартире. Дел по хозяйству много, плюс много дел с документами. Скучать не приходится", - добавил собеседник агентства.

По указу мэра Москвы Сергея Собянина, жители столицы начиная с 26 марта должны соблюдать домашний режим, в том числе и те, кто продолжал работать. Ранее было объявлено о переводе школьников на дистанционное обучение. 25 марта в телеобращении к россиянам Владимир Путин в связи с распространением коронавируса в стране и мире объявил следующую неделю нерабочей.

"Мы должны сами находиться дома, чтобы не допустить распространения эпидемии, делаем все возможное, только удаленно. Самому мне иногда приходится ходить в аптеку, в магазин практически не хожу, только за какими-то мелочами. В магазины, где много людей, вообще не хожу - в деревне хлеб очень хороший, масло и молоко у нас есть, что еще надо? Остальную еду заказываем на дом", - заключил Валуев.

Теги
РоссияВалуев, Николай СергеевичВлияние коронавируса на спорт
Реклама на ТАСС
Влияние коронавируса на спорт
Велогонщики Страхов и Боев могут быть выписаны из больницы в ОАЭ в середине недели
3 марта стало известно, что двое россиян из команды "Газпром-Русвело", которая принимала участие в многодневке "Тур ОАЭ", заразились коронавирусом
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС