Заседание исполкома Международной федерации гимнастики перенесено из-за коронавируса

ТАСС, 29 марта. Международная федерация гимнастики (FIG) отложила заседание исполкома организации в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщает портал Inside the Games .

Мероприятие должно было состояться 26-27 мая в Намибии. Также перенесено заседание совета FIG, который был запланирован там же 28-29 мая. Новые даты будут определены позднее.

Ранее был отменен и перенесен ряд международных соревнований, включая этап Кубка вызова по художественной гимнастике в Москве (10-12 июля). Новые сроки проведения турниров FIG также сообщит позднее.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 620 тыс. человек, зафиксировано почти 30 тыс. смертельных исходов.