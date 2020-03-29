Международная федерация настольного тенниса приостановила соревнования до 30 июня

ТАСС, 29 марта. Исполком Международной федерации настольного тенниса (ITTF) принял решение приостановить проведение соревнований под эгидой организации до 30 июня из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба ITTF.

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Рейтинговые списки ITTF будут заморожены по состоянию на март 2020 года, корректировки в отборочные турниры к Олимпийским и Паралимпийским играм будут внесены после того, как станет известна дата проведения Игр. Отмечается, что ITTF намерена провести еще одно заседание исполкома 15 апреля для дальнейшей оценки ситуации.

Ранее из-за коронавируса старт командного чемпионата мира по настольному теннису перенесли с 22 марта на 21 июня. Новые сроки проведения турнира, который должен пройти в Южной Корее, станут известны в течение недели.

24 марта МОК объявил о переносе Олимпиады, соревнования должны состояться не позднее лета 2021 года.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией.