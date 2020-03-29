{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Влияние коронавируса на спорт

Международная федерация настольного тенниса приостановила соревнования до 30 июня

Командный чемпионат мира в Южной Корее не начнется 21 июня, как планировали

ТАСС, 29 марта. Исполком Международной федерации настольного тенниса (ITTF) принял решение приостановить проведение соревнований под эгидой организации до 30 июня из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба ITTF.

На эту тему
Коронавирус - чемпион 2020 года. Олимпийские игры в Токио отложили до лучших времен

Рейтинговые списки ITTF будут заморожены по состоянию на март 2020 года, корректировки в отборочные турниры к Олимпийским и Паралимпийским играм будут внесены после того, как станет известна дата проведения Игр. Отмечается, что ITTF намерена провести еще одно заседание исполкома 15 апреля для дальнейшей оценки ситуации.

Ранее из-за коронавируса старт командного чемпионата мира по настольному теннису перенесли с 22 марта на 21 июня. Новые сроки проведения турнира, который должен пройти в Южной Корее, станут известны в течение недели.

24 марта МОК объявил о переносе Олимпиады, соревнования должны состояться не позднее лета 2021 года.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией.

Теги
Влияние коронавируса на спорт
Реклама на ТАСС
Влияние коронавируса на спорт
Times: УЕФА планирует завершить еврокубковый сезон в августе
Отказ от продолжения сезона грозит серьезными финансовыми потерями
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС