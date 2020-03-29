Суперкубок России по пляжному футболу будет перенесен

МОСКВА, 29 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Матч за Суперкубок России по пляжному футболу, намеченный на середину мая, будет перенесен из-за пандемии коронавируса. Об этом ТАСС рассказал член комитета Российского футбольного союза (РФС) по разновидностям футбола Сергей Анохин.

В Суперкубке встретятся чемпион России санкт-петербургский "Кристалл" и финалист первенства страны московский "Спартак", матч был запланирован на 16 мая в Москве, в Строгино.

"Эта игра будет перенесена на другую дату. Будем надеяться, что мы успеем зацепить для себя лето в качестве футбольного сезона, - сказал Анохин. - В отличие от прошедшего сезона, он менее насыщен международными соревнованиями - это и Евролига, и Кубок Европы, и мы как раз хотели сделать упор на российский чемпионат".

По словам Анохина, ожидается, что на чемпионат России должны заявиться "Строгино" и "Чертаново", составленные из молодых игроков. "В их составах должны быть молодые воспитанники, чтобы мы могли молодых ребят, которые не попадают в большой футбол, приобщить к пляжному. Пока наши планы немножко рушатся, но я думаю, как и все в нашей стране, мы будем работать для того, чтобы все быстро наверстать", - отметил он.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 630 тыс. человек, зафиксировано почти 30 тыс. смертельных исходов, в России зарегистрировано 1534 случая заражения. По данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, выздоровели 64 человек, умерли восемь пациентов. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.