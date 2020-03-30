Нурмагомедов заявил, что его бой с Фергюсоном мог быть перенесен в Абу-Даби

ТАСС, 30 марта. Бой между чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном должен был пройти в Абу-Даби после переноса из США. Об этом Нурмагомедов заявил в понедельник во время прямого эфира в Instagram.

"Нам сказали, что на 99,9% турнир пройдет в Абу-Даби. Но когда мы прилетели в Абу-Даби, нас не пустили в страну. Поэтому на данный момент мы вернулись в Россию", - сказал Нурмагомедов.