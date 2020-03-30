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Влияние коронавируса на спорт

Нурмагомедов заявил, что его бой с Фергюсоном мог быть перенесен в Абу-Даби

Поединок изначально должен был пройти 18 апреля в Нью-Йорке

ТАСС, 30 марта. Бой между чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном должен был пройти в Абу-Даби после переноса из США. Об этом Нурмагомедов заявил в понедельник во время прямого эфира в Instagram.

"Нам сказали, что на 99,9% турнир пройдет в Абу-Даби. Но когда мы прилетели в Абу-Даби, нас не пустили в страну. Поэтому на данный момент мы вернулись в Россию", - сказал Нурмагомедов.

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Бой Нурмагомедов - Фергюсон изначально должен был пройти 18 апреля в Нью-Йорке. Однако из-за эпидемии коронавируса в настоящий момент место проведения поединка не определено, Атлетическая комиссия штата Нью-Йорк заявила о невозможности проведения турнира на территории штата.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 630 тыс. человек, зафиксировано почти 30 тыс. смертельных исходов.

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Влияние коронавируса на спорт
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