Нурмагомедов заявил, что его бой с Фергюсоном могут отменить из-за коронавируса

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Бой между чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном может не состояться. Об этом российский спортсмен заявил в понедельник во время прямого эфира в Instagram.

"UFC сейчас договаривается с одним из штатов, чтобы провести турнир в Америке. Они хотят провести его со мной или без меня. Как мне стало известно, UFC уже ищет соперника для Тони Фергюсона, поскольку он находится в США. Я не противник того, чтобы отменяли турнир", - сказал Нурмагомедов.

"Я сейчас не могу вылететь из страны, можно сказать, я нахожусь в изоляции", - добавил спортсмен.

Бой Нурмагомедов - Фергюсон должен был пройти 18 апреля в Нью-Йорке. Однако из-за эпидемии коронавируса в настоящий момент место проведения поединка не определено.

Этот поединок не может состояться уже несколько лет, изначально бой между Нурмагомедовым и Фергюсоном был запланирован на декабрь 2015 года, однако россиянин снялся из-за травмы. Поединок перенесли на апрель 2016 года, но тогда уже американец не смог выйти в октагон из-за проблем с легкими. В 2017 году Нурмагомедов был госпитализирован, а в 2018 году Фергюсон травмировал колено и снялся с боя.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 630 тыс. человек, зафиксировано почти 30 тыс. смертельных исходов.